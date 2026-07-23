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Модріч у 40 років підписав новий контракт замість завершення кар'єри

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Модріч у 40 років підписав новий контракт замість завершення кар'єри
Лука Модріч зіграє щонайменше ще один сезон
фото: EFE

Володар «Золотого м'яча-2018» продовжить виступи на професіональному рівні

Італійський «Мілан» оголосив про новий контракт із півзахисником Лукою Модрічем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Хорват уклав договір із «россонері» на рік. Упродовж кількох тижнів досвідчений хавбек був без клубу. Його попередня угода з італійським грандом була розрахована до 30 червня.

Модріч приєднався до «Мілана» влітку торік. Перед цим він провів 13 сезонів за мадридський «Реал». На зорі кар'єри балканець виступав за лондонський «Тоттенгем», загребське «Динамо», «Інтер» із хорватського Запрешіча та «Зріньскі» з боснійського Мостара.

У минулому сезоні Модріч зіграв 37 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав два голи та три результативні передачі. Спершу хорватський хавбек нібито планував завершити кар'єру після Чемпіонату світу 2026, але обмежиться прощанням лише з національною командою.

До слова, міланський «Інтер» попрощався з квартетом футболістів. Колектив Крістіана Ківу покинули воротар Зоммер, оборонці Ачербі, де Врей та Дарміан. Контракти з ними були розраховані до 30 червня.

Нагадаємо, італійська «Болонья» призначила Доменіко Тедеско керманичем команди. Молодий фахівець підписав із «россоблу» контракт на два роки. Сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на один.

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Теги: Лука Модріч Серія А ФК Мілан

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