«Баварія» – «Штутгарт». Прогноз і анонс на матч першого туру чемпіонату Німеччини

Місцеві гранди дадуть старт кампанії

Сьогодні, 28 серпня 2026 року, мюнхенська «Баварія» на стадіоні «Альянц Арена» прийме «Штутгарт» у рамках 1-го туру німецької Бундесліги 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Баварія» – «Штутгарт»

Безумовним лідером симпатій на 10:20 28 серпня став чемпіон Німеччини, стверджують букмекери GGBET. На потенційний успіх мюнхенців запропоновано коефіцієнт 1,24. Зате ймовірну перемогу швабів оцінено кефом 9,85. На нічию за підсумком 90 хвилин виставлено бал 7,63. Тим часом на розгромну звитягу «Баварії» (3:0) закладено коефіцієнт 9,80. Натомість на тотал більше 5,0 запропоновано кеф 2,74.

Передматчевий стан команд

«Ротен» розпочали новий сезон із битви за Суперкубок Німеччини. «Баварія» у боротьбі за трофей здолала дортмундську «Боруссію» (2:1). Голами відзначилися оборонець Браун, який несподівано зіграв атакувального хавбека, та півзахисник Олісе.

Тим часом «Штутгарт» успішно стартував у Кубку Німеччини. На стадії 1/32 фіналу «автозаводці» розгромили «Ганзу» з Ростока (4:0). Форвард Пейчіновіч оформив хет-трик, а ще один забитий м'яч до свого активу записав вінгер Томаш.

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Орієнтовні склади команд

«Баварія»: Ноєр – Лаймер, Та, Кім, Станішіч – Кімміх, Павловіч – Олісе, Браун, Діас – Кейн

«Штутгарт»: Бредлов – Вагноман, Єльч, Шабо, Міттельштадт – Премель, Штіллер – Томаш, Ундав, Ель-Ханнус – Пейчіновіч

Історія очних зустрічей

На цей момент суперники зіграли 166 матчів. Перевага залишається на боці мюнхенців. «Баварія» оформила 99 перемог, а шваби – лише 38. Із жодним іншим колективом обидві команди не перетиналися частіше.

У минулому сезоні «Штутгарт» програв «ротен» тричі. До чергових поразок у Бундеслізі додалася невдача у фіналі Кубка Німеччини (0:3). У вирішальному поєдинку солював нападник Кейн, який оформив три голи. Натомість в чемпіонаті «Баварія» спершу розгромила швабів на виїзді (5:0). Той же Кейн зробив хет-трик, а його заспів підтримали оборонці Лаймер і Станішіч.

Поєдинок у Мюнхені був веселішим і завершився фестивальною перемогою мюнхенців (4:2). Забитими м'ячами в складі «ротен» відзначилися оборонець Геррейро, форвард Джексон, вінгбек Девіс і невтомний Кейн. Престиж «Штутгарта» намагалися втримати хавбеки Фюріх і Андрес.

Де дивитися матч «Баварія» – «Штутгарт»

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Setanta Sports. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 21:30 за київським часом на каналі Setanta Sports+.