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«Шахтар» оголосив заявку команди на основний раунд Ліги чемпіонів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Шахтар» оголосив заявку команди на основний раунд Ліги чемпіонів
«Гірники» на порозі старту в головному єврокубку
фото: ФК «Шахтар»

Тренерський штаб гранда визначився з переліком виконавців на турнір

Донецький «Шахтар» оприлюднив список заявлених на загальний етап Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

До заявки потрапили 29 футболістів. Поза переліком опинилися воротар Денис Твардовський, оборонець Алан Маттурро, вінгер Проспер Обах і нападник Егіналдо. Натомість в списку знайшлися місця для новачків – оборонця Олександра Караваєва, півзахисників Габріела Карвалью, Раяна Роберто, Бруніньйо та флангового нападника Глейкера Мендози.

«Гірники» розпочнуть основний раунд Ліги чемпіонів 10 вересня. Підопічні Арди Турана на виїзді зустрінуться з нідерландським ПСВ. Домашні поєдинки «Шахтар» гратиме в Лондоні на стадіоні «Стемфорд Брідж».

Заявка «Шахтаря» на основний раунд Ліги чемпіонів 2026/27:

Воротарі: Кіріл Фесюн, Дмитро Різник, Ростислав Баглай

Захисники: Марлон Сантос, Валерій Бондар, Педро Енріке, Іраклі Азаров, Вінісіус Тобіас, Алаа Грам, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко

Півзахисники: Марлон Гомес, Дмитро Криськів, Педріньйо, Невертон, Ізакі Сілва, Віктор Цуканов, Габріель Карвалью, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Аліссон, Лукас Феррейра, Денис Сметана, Раян Роберто, Глейкер Мендоза, Бруніньйо

Нападники: Лассіна Траоре, Кауан Еліас, Лука Мейрелліш

До слова, раніше «Шахтар» продовжив контракт із оборонцем збірної України. Бондар уклав угоду до літа 2031 року. Центрбек – вихованець «гірників».

Нагадаємо, нещодавно «Шахтар» несподівано підсилився оборонцем із чемпіонату Італії. За центрбека Маттурро вітчизняний гранд віддав орієнтовно 5 млн євро. За його плечима також досвід виступів в іспанській Ла Лізі.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК «Шахтар»

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