Чемпіонат світу 2026: стало відомо, чи приїде на фінал президент Аргентини

Хав'єр Мілей ухвалив несподіване рішення

Президент Аргентини Хав'єр Мілей визнав, що відхилив пропозицію приїхати на фінал Чемпіонату світу 2026 між Аргентиною та Іспанією через забобони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.

Мілей пояснив своє рішення тим, що з моменту вступу на посаду всі матчі національної команди дивився у своїй резиденції – і всі ключові зустрічі команда за цей час виграла.

Президент Аргентини зізнався, що має й інші забобони стосовно матчів збірної.

«У мене є щаслива куртка, у якій я дивився матч проти Швейцарії. Стало спекотно – і я її зняв. Нам одразу забили гол. Я знову її одягнув і вже не знімав до кінця матчу», – сказав Мілей.

Нагадаємо, аналітики визначили фаворита у фіналі Чемпіонату світу 2026 з футболу. У вирішальному матчі мундіалю зіграють чинні чемпіони Європи Іспанія та чинні чемпіони світу Аргентина. За результатами тисяч симуляцій фаворитом із перевагою в майже 20 відсотків вважають саме Іспанію: її шанси на перемогу оцінюють у 59.5%, тоді як Аргентини – у 40.5%.

Збірні Іспанії та Аргентини підходять до фіналу без жодної поразки на Чемпіонаті світу 2026. Іспанці розпочали турнір із нічиєї проти Кабо-Верде (0:0), після чого здобули шість перемог поспіль, тоді як Аргентина виграла всі сім своїх матчів на мундіалі.

Ще до старту чемпіонату світу саме Іспанію аналітики Opta вважали головним фаворитом турніру. Перед турніром чинні чемпіони Європи мали найвищі шанси на титул, тоді як Аргентина посідала четверте місце у рейтингу та поступалася шансами Франції й Англії.

Фінал Чемпіонату світу 2026 відбудеться у неділю, 19 липня. Початок гри – о 22:00 за київським часом.