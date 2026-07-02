Нагельсманн отримав несподівану пропозицію Німецької футбольної спілки – ЗМІ

Функціонери незадоволені результатом національної команди на Чемпіонаті світу

Німецька футбольна спілка запропонувала Юліану Нагельсманну піти з посади головного тренера збірної Німеччини за власним бажанням. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

У четвер фахівець зустрівся з керівництвом асоціації у Франкфурті. Розмова тривала три години. Функціонери надали Нагельсманну можливість поділитися власним баченням виступу Бундестім на Чемпіонаті світу (ЧС) 2026.

Тренеру запропонували розглянути можливість відставки. Керівництво німецького футболу хоче, щоб Нагельсманн пішов «із високо піднятою головою». У разі відходу фахівця спілка виплатить йому 7 млн євро.

Німеччина вилетіла з ЧС-2026 на стадії 1/16 фіналу. Бундестім поступилася збірній Парагваю у серії пенальті (3:4) після нічиєї в основний час (1:1). Контракт Нагельсманна з НФС розрахований до середини 2028 року.

До слова, збірна Еквадору залишилася без головного тренера після вильоту з ЧС-2026. Себастьян Беккасесе пішов із посади після поразки від Мексики (0:2). Він попрацював із національною командою два роки.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери дозволили росіянам приїхати на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.