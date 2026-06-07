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П'ята команда Прем'єр-ліги задумала змінити назву – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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П'ята команда Прем'єр-ліги задумала змінити назву – ЗМІ
Команда матиме міцніший зв'язок із рідним містом
фото: ФК «Металіст 1925»

Керівництво клубу запланувало перейменування

Харківський «Металіст 1925» у міжсезоння змінить назву. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «ТаТоТаке».

Клубний менеджмент вирішив піти на ребрендинг. Команда отримає нові назву, логотип і клубні кольори. Найімовірніше, колектив носитиме назву ФК «Харків».

Оновлений клуб збереже зв'язок із «Металістом 1925». Десятирічна історія клубу залишиться у літописі «Харкова». Натомість на історію однойменної команди, що виступала у Вищій лізі в 2005-2009 роках клуб не претендуватиме.

«Металіст 1925» з'явився на уламках харківського «Металіста» в 2016 році. Тоді кістяком команди стали вихованці академії «синьо-жовтих». Цифра «1925» у назві пов'язана з роком заснування найвідомішого харківського клубу.

У сезоні 2025/26 «Металіст 1925» фінішував п'ятим у Прем'єр-лізі. Під керівництвом Младена Бартуловіча команда набрала 51 очко. Головний інвестор клубу – криптобіржа WhiteBIT.

До слова, форвард київського «Динамо» Пономаренко став найкращим бомбардиром сезону Прем'єр-ліги. Вихованець «біло-синіх» оформив 13 м'ячів. У цій кампанії він провів лише 15 матчів.

Нагадаємо, раніше «Динамо» здолало «Чернігів» у фіналі Кубка України 2025/26. Дубль в складі киян оформив хавбек Буяльський. Третій м'яч забив вінгер Ярмоленко.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Металіст 1925» УПЛ

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