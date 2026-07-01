Серед помилуваних – 20 жінок і 12 чоловіків

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував 32 засуджених, зокрема 28 політв’язнів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Лукашенка.

Як зазначається, рішення про помилування ухвалене, «виходячи з принципу гуманізму щодо засуджених та їхніх сімей». Серед помилуваних – 20 жінок і 12 чоловіків, імена яких поки невідомі.

Усі вони нібито «подали клопотання про помилування, визнали свою провину та висловили каяття».

Нагадаємо, у грудні 2025 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після зустріч зі спеціальним посланцем президента США Джоном Коулом помилував 123 ув’язнених.

За даними Reuters, яке посилається на посольство США у Литві, серед помилуваних – лауреат Нобелівської премії миру Олесь Біляцький, якого у 2023 році засудили до 10 років позбавлення волі. Суд визнав його винними в «контрабанді грошей» у 2016-2021 роках та «фінансуванні акцій протесту» у 2020 році.

До слова, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський зробив загадкову заяву щодо ретрансляторів у Білорусі, які, за його словами, досі не демонтовані. Водночас він натякнув, що їх повторне використання малоймовірне.