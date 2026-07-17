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Таблиця коефіцієнтів УЄФА: яке місце посідає Україна після гри «Динамо»

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Таблиця коефіцієнтів УЄФА: яке місце посідає Україна після гри «Динамо»
Гравці «Динамо» під час серії пенальті в матчі з «Університатею Клуж»
фото: ФК Динамо

Кияни пройшли у кваліфікації Ліги Європи румунський клуб «Університатя Клуж»

Україна піднялася на 21-ше місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА за підсумками першого єврокубкового тижня сезону 2026/27. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

Сталося це після другої нічиєї київського «Динамо» у першому раунді кваліфікації Ліги Європи. «Динамо» пройшло «Університатю Клуж» у серії пенальті після двох нічиїх 0:0 у основний час. До таблиці коефіцієнтів це додало Україні по 0.125 бала за кожен із двох матчів.

Загальний показник України за п'ятирічний цикл зріс до 23.462 очок. Це дозволило випередити Австрію та вийти на 21-ше місце, хоча жоден із чотирьох австрійських клубів ще не розпочинав виступи на євроарені.

Загальний доробок України за новий сезон вже становить 1.750 бала, з яких півтора бала приніс «Шахтар» із кваліфікацією до основної частини Ліги чемпіонів.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА на 17 липня 2026 року

  • 1.Англія – 101.852 бала (9/9 клубів)
  • 2.Італія – 87.660 (7/7)
  • 3.Іспанія – 82.368 (8/8)
  • 4.Німеччина – 80.116 (7/7)
  • 5.Франція – 67.653 (7/7)
  • 6.Португалія – 62.650 (5/5)
  • 7.Нідерланди – 56.850 (6/6)
  • 8.Бельгія – 50.729 (5/5)
  • 9.Туреччина – 46.375 (5/5)
  • 10.Чехія – 43.025 (5/5)
  • ...
  • 19. Шотландія – 24.150 (4/4)
  • 20. Румунія – 23.750 (4/4)
  • 21. Україна – 23.462 (4/4)
  • 22. Австрія – 23.450 (4/4)
  • 23. Хорватія – 22.406 (4/4)

Наступного єврокубкового тижня до боротьби долучаться основні конкуренти України в таблиці коефіцієнтів. Також свої виступи в єврокубках розпочнуть ще два українські клуби – ЛНЗ та «Полісся» стартують у другому раунді відбору Ліги конференцій.

Нагадаємо, після матчу кваліфікації Ліги чемпіонів між румунською «Університатею» та білоруським «МЛ» Вітебськ українські футболісти румунського клубу Павло Ісенко та Олександр Романчук вийшли на поле з банером «Fck Ptn». Також футболісти румунського клубу відмовились від передматчевих рукостискань з білоруськими гравцями.

Теги: Ліга Європи УЄФА ФК «Динамо» НОВИНИ ФУТБОЛУ

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