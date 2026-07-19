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Стало відомо, скільки ФІФА заробила під час Чемпіонату світу 2026

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Стало відомо, скільки ФІФА заробила під час Чемпіонату світу 2026
ФІФА отримала шалений прибуток з ЧС-2026
фото: Getty Images

Найбільше заробили на квитках і VIP-пакетах

Прибуток Міжнародної федерації футболу (ФІФА) за Чемпіонат світу 2026 сягнув рекордних 15 мільярдів доларів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Як пише видання, організація не розраховувала на таку суму. За прогнозами, Міжнародна федерація футболу мала заробити 11 мільярдів доларів. Основними джерелами прибутку з цьогорічного мундіалю стали програми корпоративної гостинності та VIP-пакети й продаж квитків напряму та на вторинному ринку. На перепродажах ФІФА встановила комісію у 15 відсотків з покупця та продавця цих квитків.

Президент Міжнародної федерації футболу Джанні Інфантіно задоволений поточною фінансовою ситуацією. Такий перебіг подій ще більше зміцнив позиції 56-річного футбольного функціонера на майбутніх виборах президента ФІФА, які відбудуться у березні наступного року.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) виставила на продаж шматки газону з арени «Мет-Лайф Стедіум» у Іст-Рутерфорді (передмістя Нью-Йорку), на якому зіграють фінал Чемпіонату світу 2026.

Стартова вартість клаптика трав'яного покриття арени складатиме 450 доларів. Проте у покупця є можливість собі придбати й колекційні набори з дереном стадіону «Мет-Лайф Стедіум» з різними цінниками. Є варіанти комплектів за 900, 1200 та 3000 доларів.

У комплекту входитиме акрилова оболонка з логотипом ЧС-2026, місцем проведення фіналу та його датою і підсумковим рахунком матчу. Також на додачу власник цього набору отримає USB-накопичувач, на якому буде записаний фільм про цьогорічний мундіаль.

У разі, якщо Міжнародна федерація розпродасть усі шматки газону та колекційні набори з ним, вона має отримати близько 11 мільйонів доларів. Утім, цю покупку зможуть зробити не всі, а лише клієнти, які проживають на території США, Великої Британії та Європи.

Фінал Чемпіонату світу 2026 Аргентина – Іспанія відбудеться у неділю, 19 липня. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА ЧС-2026

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