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«Не можу сказати, що команда боїться суперника». Тренер ЛНЗ – про матчі з «Гентом» в Лізі конференцій

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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«Не можу сказати, що команда боїться суперника». Тренер ЛНЗ – про матчі з «Гентом» в Лізі конференцій
Віталій Пономарьов поспілкувався з журналістами перед матчем з «Гентом»
фото: ФК ЛНЗ

Віталій Пономарьов: Я вважаю, ми дуже добре розібрали й вивчили команду суперників

Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов поділився очікування від матчу другого раунду кваліфікації Ліги конференцій із бельгійським «Гентом». Про це повідомляє «Главком».

«В першу чергу я хотів би подякувати Плоцьку, тому що прийняли нас, допомогли організувати цей матч – це дуже важливо на даному етапі в цей час, у якому зараз живе Україна. Це важливо, що пішли нам назустріч і допомогли в усьому, щоб ми провели якісно цей матч.

Для нашого клубу це перша участь у єврокубках. Звичайно, що на стадії єврокубків дуже важливим є досвід, але ми готуємося дуже серйозно до матчу. Ми готові, я вважаю, до матчу, тільки гра покаже наскільки він буде складним для нас.

Але я не можу сказати, що команда хвилюється чи боїться суперника. Ми поважаємо суперника, але ми підготовлені.

У «Гента» більший досвід участі в єврокубках, а для нас це вперше. Але я вважаю, все-таки ми дуже добре розібрали й вивчили команду суперників, і це буде складний матч. Я не можу виділити якийсь один аспект, який зіграє вирішальну роль. Вважаю, що все-таки підготовленість відіграватиме вирішальну роль у цьому матчі», – розповів Пономарьов.

Матч між ЛНЗ та «Гентом» відбудеться у польському місті Плоцьк у четвер, 23 липня, та розпочнеться о 21:30 за київським часом.  

Нагадаємо, головний тренер «Полісся» Руслан Ротань прокоментував майбутнє протистояння з «Копенгагеном» у відборі Ліги конференцій.

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Теги: Ліга конференцій НОВИНИ ФУТБОЛУ

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