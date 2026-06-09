Екснападник «Динамо» і збірної України не затримався в клубі другого дивізіону Чехії

Артем Бєсєдін залишив «Артіс Брно»

Український нападник Артем Бєсєдін покинув клуб другого дивізіону Чехії «Артіс Брно». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу чеського клубу.

Клуб з Брно офіційно повідомив про завершення співпраці з 30-річним футболістом після закінчення терміну дії контракту. У заяві зазначається, що від досвідченого українського форварда очікували значно більшої результативності. У клубі нагадали, що колишній нападник київського «Динамо» має досвід виступів у Лізі чемпіонів, однак у Чехії не зміг повністю реалізувати свій потенціал.

Бєсєдін приєднався до команди під час зимової паузи сезону 2024/25. Загалом за «Артіс Брно» українець провів 24 матчі та забив лише два м'ячі. У сезоні 2025/26 він здебільшого виходив на поле з лави запасних. В його активі 16 поєдинків і один гол.

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Бєсєдін провів значну частину кар'єри у київському «Динамо», зігравши 143 гри, забивши 35 м'ячів та оформивши 13 асистів. Також він виступав за «Металіст», кіпрську «Омонію» та казахстанський «Ордабаси». На рахунку Артема 19 матчів за національну збірну України, у яких він відзначився двома голами.

Нагадаємо, український захисник «Динамо» Костянтин Вівчаренко може перейти до іспанського клубу «Депортіво». Іспанський клуб, який повернувся до Ла Ліги і планує збільшити бюджет, націлився на 23-річного захисника «Динамо». У контракті Вівчаренка, який розрахований до кінця червня 2028 року, прописана клаусула (відступні) у розмірі 6 мільйонів євро.

У поточному сезоні в активі Костянтина Вівчаренко 29 матчів на клубному рівні без результативних дій. Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста в 2,5 мільйона євро.