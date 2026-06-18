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Англія перемагає Хорватію у видовищному матчі на Чемпіонаті світу 2026

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Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Англія перемагає Хорватію у видовищному матчі на Чемпіонаті світу 2026
Хорватія постійно зрівнювала рахунок у першому таймі, але в другій половині матчу не зуміла втримати потужних англійців
фото: Picasa

Одні з фаворитів світової першості показали якісний футбол у своєму дебютному матчі на мундіалі

Збірна Англії переграла віцечемпіонів світу 2018 року, команду Хорватії, з рахунком 4:2 на старті Чемпіонату світу з футболу 2026. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Як зазначалося в передматчевому анонсі, збірна Англії напередодні мундіалю зіграла два контрольні поєдинки. Спершу підопічні Томаса Тухеля з голом форварда Кейна переграли Нову Зеландію (1:0). Натомість у другому спарингу «Три леви» розгромили збірну Коста-Ріки (3:0). Забитими м'ячами відзначилися хавбек Райс, нападник Гордон (пенальті) та форвард Воткінс.

Ті ж два товариські матчі провела й Хорватії. Спершу команда Златко Даліча поступилася збірній Бельгії (0:2). Згодом «картаті» реабілітувалися у поєдинку зі Словенією (2:1). Голи до свого активу записали півзахисники Модріч і Маріо Пашаліч.

Хід матчу

Англія активно увійшла в гру і вже на стартових хвилинах отримала право на пенальті після фолу Луки Модрича на Ноні Мадуеке у штрафному майданчику. Гаррі Кейн спершу не переграв Домініка Ліваковича, однак арбітр дозволив повторити удар, і з другої спроби капітан англійців відкрив рахунок. Після цього команда Томаса Тухеля продовжила тиснути, створюючи моменти через фланги завдяки активності Мадуеке та Джуда Беллінгема, тоді як Хорватія поступово почала знаходити простір для відповідей.

На 36-й хвилині хорвати реалізували одну з небагатьох своїх атак. Після комбінації за участю Маріо Пашалича м’яч опинився у Мартіна Батуріни, який потужним ударом у дальню дев’ятку відновив рівновагу. Англійців це не особливо шокувало, і вже незабаром вони повернули перевагу. Сталося це після подачі з кутового Деклана Райса, де Гаррі Кейн виграв боротьбу у повітрі та оформив дубль. Проте ще до перерви Хорватія знову зрівняла рахунок: Іван Перішич вдало поборовся після навісу, скинув уздовж воріт, а Петар Муса замкнув з близької відстані.

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Після відпочинку Англія знову вийшла максимально зосередженою і одразу повернула лідерство. Джуд Беллінгем самостійно розірвав оборону суперника, увійшов у штрафний і точно пробив у нижній кут. Після цього гра повністю перейшла під контроль англійців, а Хорватія була змушена глибоко оборонятися, змушуючи воротаря Ліваковича неодноразово рятувати збірну після ударів Кейна, Райса, Ніколо О’Райлі та Гордона.

Попри тиск, команда Златка Даліча намагалася відповідати контратаками. Небезпечні удари завдавали Пашалич і Матанович, але ці атаки не завершувалися результативно. Тренер хорватів спробував змінити хід гри замінами, випустивши Ковачича, Крамарича та Влашича, однак виправити ситуацію не вдалося.

Фінальною крапкою став момент після виходу свіжих гравців у Англії – Маркуса Рашфорда і Букайо Сака. Зв'язка швидко знайшла взаєморозуміння: Сака віддав передачу в штрафний, а Рашфорд реалізував вихід віч-на-віч, збільшивши перевагу до 4:2. У заключні хвилини англійці впевнено контролювали темп і довели матч до перемоги. 

Чемпіонат світу 2026. Груповий етап. Квартет L

Англія – Хорватія 4:2 (2:2)

  • Голи: Кейн (12, 42), Беллінгем (47), Рашфорд (85) – Батуріна (36), Муса (45+5)

Нагадаємо, що Гаррі Кейн увійшов до п'ятірки бомбардирського рейтингу перед Чемпіонатом світу 2026. 

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Теги: чемпіонат світу Англія Хорватія Гаррі Кейн Златко Даліч Маріо Пашаліч НОВИНИ ФУТБОЛУ

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