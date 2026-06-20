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Нідерланди розгромили Швецію у грі Чемпіонату світу

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Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Нідерланди розгромили Швецію у грі Чемпіонату світу
Нідерланди – Швеція 5:1
фото: Getty Images

Нідерланди забили шведам п'ять голів

Сьогодні, 20 червня 2026 року, збірна Нідерландів на арені «Ен-Ер-Джі Стедіум» в американському Г'юстоні впевнено перемогла Швецію у рамках другого туру Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

У стартовому турі Нідерланди не втримали перемогу над збірною Японії (2:2). «Ораньє» двічі виходили вперед, але азійська команда два рази зуміла зрівняти рахунок. Забитими м'ячами в складі нідерландської збірної відзначилися оборонець ван Дейк і нападник Саммервілл.

Тим часом «Тре Крунур» оформили розгром національної команди Тунісу (5:1). Дубль оформив хавбек Аярі, оформивши м'ячі в дебюті та під завісу поєдинку. По голу до активу шведської збірної записали форварди Ісак і Йокерес, а також півзахисник Сванберг.

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Хід гри

Вже на 5-й хвилині нідерландці вийшли вперед: Браян Броббі вдало замкнув прострільну передачу Коді Гакпо та відправив м’яч у сітку воріт Крістофера Нордфельдта.

На 17-й хвилині Броббі оформив дубль. Після точної передачі Дензела Думфріса він подвоїв перевагу своєї збірної.

На початку другого тайму нідерландці остаточно взяли гру під свій контроль. На 48-й хвилині Коді Гакпо скористався ще однією результативною передачею Думфріса та забив у порожні ворота.

Через сім хвилин Гакпо записав на свій рахунок дубль, обігравши захисника й голкіпера суперників та зробивши рахунок 4:0.

На 59-й хвилині шведи все ж змогли забити гол престижу. Ентоні Еланга реалізував вихід сам на сам після передачі Александера Ісака.

Крапку в матчі поставили нідерландці наприкінці зустрічі. Мемфіс Депай асистував Саммервілу, який точним ударом з-за меж штрафного майданчика встановив остаточний рахунок – 5:1 на користь збірної Нідерландів.

Чемпіонат світу. Груповий етап. Квартет F

Нідерланди – Швеція 5:1 (2:0)

  • Голи: Броббі (5, 17), Гакпо (47, 54), Саммервілл (89) – Еланга (59).

Нагадаємо, Шотландія переграла збірну Гаїті на груповому етапі світової першості.

Долю поєдинку вирішив один м'яч. У середині першої половини відзначився хавбек Макгінн.

Як повідомлялося, національна команда Бразилії розписала нічию з Марокко в групі Чемпіонату світу.

Атлаські леви відкрили рахунок зусиллями форварда Сайбарі. Пентакампеони платени відігралися завдяки голу нападника Вінісіуса.

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Теги: ЧС-2026 чемпіонат світу НОВИНИ ФУТБОЛУ

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