Норвегія – Англія. Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026

Третього півфіналіста турніру визначать суперники з Європи

Завтра, 12 липня 2026 року, національна команда Норвегії на арені «Гард Рок Стедіум» в американському Маямі протистоятиме збірній Англії у рамках 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Норвегія – Англія

Шанси підопічних Томаса Тухеля на 11:35 11 липня виглядають переконливішими, вважають букмекери GGBET. На ймовірний успіх англійців запропоновано коефіцієнт 1,97. Потенційна звитяга норвезької збірної оцінена кефом 3,93. Зате на нічию в основний час виставлено бал 3,72. Трохи рівніша ситуація виникла щодо путівки в півфінал. На прохід Англії закладено коефіцієнт 1,50. На місце в наступній стадії для «вікінгів» виставлено кеф 2,74. Натомість на тотал менше 2,0 запропоновано бал 3,63.

Передматчевий стан команд

На груповому етапі збірна Норвегії набрала шість очок і впевнено вийшла в плейоф. У рамках 1/16 фіналу команда Столе Сольбаккена розібралася з Кот-д'Івуаром (2:1). Забитими м'ячами відзначилися вінгер Нуса та форвард Голанд. Натомість в 1/8 фіналу скандинави здолали збірну Бразилії (2:1). Цього разу той же Голанд оформив дубль.

«Три леви» тим часом у групі двічі перемогли та звели внічию ще один поєдинок. У першому раунді плейоф збірна Англії переграла ДР Конго (2:1). Два голи до свого активу записав нападник Кейн. А в 1/8 фіналу хлопці Тухеля вибили господарів турніру – збірну Мексики (3:2). Хавбек Беллінгем оформив дубль, а Кейн реалізував одинадцятиметровий. Оборонець Кванса отримав пряму червону та пропустить чвертьфінал.

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Історія очних зустрічей

На цей момент суперники зіграли 12 матчів. Тотальна перевага на боці англійців – сім перемог проти двох. Однак, обидві звитяги Норвегії трапилися у поєдинках із турнірним значенням. «Вікінги» оформили в кваліфікаціях до Мундіалю-1982 та ЧС-1994.

Останній матч між командами відбувся у вересні 2014 року. Збірна Англії здолала норвежців у спарингу (1:0). Єдиний м'яч оформив форвард Руні. Ворота скандинавської збірної у тому поєдинку захищав основний на цьогорічному Кубку світу голкіпер Нюланн.

Де дивитися матч Норвегія – Англія

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 00:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».