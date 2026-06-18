Англія перемогла Хорватію у гольовій «перестрілці» на Чемпіонаті світу 2026

«Гаррі Кейн і Компанія» тріумфально розпочали виступ на світовій першості

Збірна Англії забиває одразу чотири м'ячі головним конкурентам по групі L, збірній Хорватії, завершивши матч з переможним рахунком 4:2. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Поєдинок між Англією та Хорватією повністю виправдав статус центрального матчу дня, подарувавши вболівальникам шість голів і чимало небезпечних моментів. Англійці активно розпочали зустріч і вже на старті отримали право на пенальті. Сталося це через те, що Лука Модрич у власному штрафному збив Ноні Мадуеке. Це випустило «на точку» Гаррі Кейн. Хоча претендент на Золоту бутсу не зміг переграти Домініка Ліваковича з першої спроби, він отримав ще один шанс перебити пенальті через передчасний вихід хорватського воротаря. З другої спроби капітан англійців не схибив і відкрив рахунок.

Команда Томаса Тухеля продовжувала виглядати гостріше, регулярно загрожуючи воротам суперника завдяки активності Мадуеке та Беллінгема. Однак хорвати поступово вирівняли гру і на 36-й хвилині скористалися одним із небагатьох своїх шансів. Маріо Пашалич створив момент на правому фланзі штрафного майданчика, коли відкотив м'яч під удар Мартіну Батуріні, а той чудовим пострілом у дальню дев'ятку, який не зміг парирувати Джордан Пікфорд.

Проте радість гостей тривала недовго. На 42-й хвилині Деклан Райс ідеально подав з кутового, а Гаррі Кейн виграв боротьбу на другому поверсі та оформив дубль. Але і цього разу останнє слово до перерви залишилося за хорватами. У компенсований час Іван Перішич виграв боротьбу після подачі та скинув м'яч уздовж воріт, де Петар Муса з кількох метрів переправив його у сітку, що зафіксувало рахунок на позначці 2:2 після надзвичайно насиченого першого тайму.

Другий тайм англійці розпочали майже ідеально. Не минуло й двох хвилин після відновлення гри, як Джуд Беллінгем продемонстрував свою індивідуальну майстерність. Хавбек прорвався до штрафного майданчика та ударом під дальню штангу знову вивів свою команду вперед.

Після цього Англія повністю захопила ініціативу. Ліваковичу довелося працювати майже без перепочинку, адже він рятував після ударів Беллінгема, Райса, Кейна, О'Райллі та Гордона, не дозволяючи господарям перетворити перевагу на розгром. Попри це Хорватія не відмовлялася від спроб відігратися. Небезпечні удари завдавали Маріо Пашалич та Ігор Матанович, але в обох випадках надійно діяв Джордан Пікфорд. Златко Далич намагався змінити хід гри численними замінами, випустивши на поле Ковачича, Крамарича, Влашича та Матановича, однак переломити ситуацію гостям не вдалося.

Остаточно долю матчу вирішили футболісти, які з'явилися на полі по ходу зустрічі. На 72-й хвилині Тухель випустив Маркуса Рашфорда та Букайо Саку, і саме ця зв'язка організувала четвертий гол. За п'ять хвилин до завершення основного часу Сака знайшов партнера передачею у штрафний майданчик, а Рашфорд холоднокровно пробив повз Ліваковича у нижній кут.

Наприкінці зустрічі англійці вже спокійно контролювали перебіг подій, довівши справу до перемоги з рахунком 4:2. За статистикою очікуваних голів перевага господарів була більш ніж переконливою – 2,82 xG проти 0,72 у хорватів, що цілком відповідало характеру гри.

Чемпіонат світу 2026. Груповий етап. Квартет L

Англія – Хорватія 4:2 (2:2)

Голи: Кейн (12, 42), Беллінгем (47), Рашфорд (85) – Батуріна (36), Муса (45+5)

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Нагадаємо, що збірну Англії пограбували перед стартом на Чемпіонаті світу 2026.