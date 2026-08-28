Переможець Ліги Європи прихистив багаторазового чемпіона Німеччини

Англійський клуб підсилив середню лінію

Колишній півзахисник мюнхенської «Баварії» Леон Горецка приєднався до бірмінгемської «Астон Вілли». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Німець дістався мідлендцям безкоштовно. Він став вільним агентом 1 липня, тож «віллани» не заплатили за хавбека жодного пенса. Горецка підписав контракт на два роки, а бірмінгемці матимуть опцію продовження співпраці ще на сезон.

Горецка – вихованець «Бохума». У рідній команді він провів дебютний рік і перебрався у «Шальке» з Гельзенкірхена. Після п'яти сезонів у лавах «кобальтових» півзахисник віддав ще вісім «Баварії». З мюнхенцями Горецка виграв сім титулів Бундесліги, три Кубки та чотири Суперкубки Німеччини, тріумфував у Лізі чемпіонів 2019/20, завоював Суперкубок УЄФА та переміг на Клубному чемпіонат світу.

У минулій кампанії Горецка зіграв 48 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав по п'ять голів і результативних передач. За плечима новачка «вілланів» також 75 поєдинків у збірній Німеччини (15 м'ячів).

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