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Переможець Ліги Європи прихистив багаторазового чемпіона Німеччини

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Переможець Ліги Європи прихистив багаторазового чемпіона Німеччини
Леон Горецка (другий ліворуч) перебрався в АПЛ
фото: ФК «Астон Вілла»

Англійський клуб підсилив середню лінію

Колишній півзахисник мюнхенської «Баварії» Леон Горецка приєднався до бірмінгемської «Астон Вілли». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Німець дістався мідлендцям безкоштовно. Він став вільним агентом 1 липня, тож «віллани» не заплатили за хавбека жодного пенса. Горецка підписав контракт на два роки, а бірмінгемці матимуть опцію продовження співпраці ще на сезон.

Горецка – вихованець «Бохума». У рідній команді він провів дебютний рік і перебрався у «Шальке» з Гельзенкірхена. Після п'яти сезонів у лавах «кобальтових» півзахисник віддав ще вісім «Баварії». З мюнхенцями Горецка виграв сім титулів Бундесліги, три Кубки та чотири Суперкубки Німеччини, тріумфував у Лізі чемпіонів 2019/20, завоював Суперкубок УЄФА та переміг на Клубному чемпіонат світу.

У минулій кампанії Горецка зіграв 48 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав по п'ять голів і результативних передач. За плечима новачка «вілланів» також 75 поєдинків у збірній Німеччини (15 м'ячів).

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Леон Ґорецка ФК «Астон Вілла» АПЛ

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