Стало відомо, чому Магучіх під час фіналу Олімпіади використовувала спальний мішок

Ярослава Магучіх часто потрапляє в об'єктиви камер, відпочиваючи між стрибками

Українська стрибунка у висоту має цікавий секрет під час виступів на змаганнях

Олімпійській чемпіонці зі стрибків у висоту та чинній рекордсменці світу Ярославі Магучіх часто доводиться довго чекати, поки її суперниці виконають свої спроби на стартових позначках. Однак це не єдина причина, чому часто у перерві між стрибками Ярослава відпочиває у спальному мішку.

Насправді є ще 2 інші причини використання цього предмета: по-перше, спальний мішок дозволяє тримати м'язи у теплі, зберігаючи тонус. Також сидяче положення є менш зручним для спортсменок, адже часто доводиться довго сидіти, що спричиняє біль у м'язах.

Таке рішення з'явилося завдяки одному з тренерів Ярослави Магучіх, Сергію Степанову, який власне і запропонував використовувати спальний мішок.

Нагадаємо, що раніше оригінально відсвяткував перемогу інший олімпійський чемпіон, легкоатлет Арман Дюплантіс.

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