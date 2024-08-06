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Стало відомо, чому Магучіх під час фіналу Олімпіади використовувала спальний мішок

Ілля Мандебура
glavcom.ua
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Стало відомо, чому Магучіх під час фіналу Олімпіади використовувала спальний мішок
Ярослава Магучіх часто потрапляє в об'єктиви камер, відпочиваючи між стрибками
Фото: Суспільне Спорт

Українська стрибунка у висоту має цікавий секрет під час виступів на змаганнях

Олімпійській чемпіонці зі стрибків у висоту та чинній рекордсменці світу Ярославі Магучіх часто доводиться довго чекати, поки її суперниці виконають свої спроби на стартових позначках. Однак це не єдина причина, чому часто у перерві між стрибками Ярослава відпочиває у спальному мішку. 

Насправді є ще 2 інші причини використання цього предмета: по-перше, спальний мішок дозволяє тримати м'язи у теплі, зберігаючи тонус. Також сидяче положення є менш зручним для спортсменок, адже часто доводиться довго сидіти, що спричиняє біль у м'язах. 

Таке рішення з'явилося завдяки одному з тренерів Ярослави Магучіх, Сергію Степанову, який власне і запропонував використовувати спальний мішок. 

Нагадаємо, що раніше оригінально відсвяткував перемогу інший олімпійський чемпіон, легкоатлет Арман Дюплантіс. 

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: Ярослава Магучіх Олімпіада стрибки у висоту

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