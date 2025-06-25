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ОМОН зірвав турнір з боїв на голих кулаках у російській в'язниці «Хрести»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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ОМОН зірвав турнір з боїв на голих кулаках у російській в'язниці «Хрести»
ОМОН прийшов із перевіркою документів на захід ліги Prime FL

Згідно з попередньою інформацією, організатори змагань не отримали дозволу на проведення турніру

У вівторок, 24 червня, у Санкт-Петербурзі (Росія) проходили зйомки турніру з боїв на голих кулаках ліги Prime FL, повідомляє «Главком».

Захід проводився у зачиненій в'язниці «Хрести». Раптово до будівлі увірвався ОМОН та припинив проведення турніру.

В учасників змагань почали перевіряти документи. Серед затриманих опинилося кілька ексбійців UFC та інші учасники змагань.

Згідно з попередньою інформацією, організатори змагань не отримали необхідного дозволу на проведення турніру.

Після перевірки документів усіх учасників турніру відпустили.

Як повідомлялося, шоста ракетка світу росіянка Мірра Андрєєва лайкала дописи про діяльність пропутінської організації «Народний фронт», яка допомагає окупантам.

Мірра Андрєєва лайкала дописи багаторазового призера чемпіонатів Росії з гірськолижного спорту Антона Єнджиєвського.

Антон Єнджиєвський – активіст організації «Народний фронт», яка за підтримку війни перебуває під санкціями ЄС, Канади, Швейцарії та України. Зокрема, він публікував у своєму Instagram фотографії про те, як він надсилав допомогу російським окупантам.

Єнджиєвський також брав участь у пропагандистських заходах, організованих «Народним фронтом». Мірра Андрєєва поставила лайки двом публікаціям на сторінці Антона про пропагандистські заходи, організовані підсанкційною організацією.

Мірра Андрєєва та її сестра Еріка Андрєєва (посідає 102 місце у рейтингу WTA) також зробили кілька фотографій з Єнджиєвським та Миколою Олюніним.

У 2024 році Микола Олюнін був довіреною особою диктатора Володимира Путіна на президентських «виборах» у Росії.

Теги: ММА росія

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