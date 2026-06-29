Оновлений рейтинг WTA: на яких позиціях перебувають українки перед стартом Вімблдону

Еліна Світоліна підходить до Вімблдону в топ-10 рейтингу WTA

Еліна Світоліна залишається восьмою ракеткою світу

Провідні українські тенісистки Еліна Світоліна і Марта Костюк зберегли свої позиції в оновленому рейтингу WTA. Про це повідомляє «Главком».

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила свій рейтинг перед стартом основної частини Вімблдону 2026, участь у якому візьмуть сім українок. Дві лідерки національного рейтингу Еліна Світоліна і Марта Костюк зберегли свої позиції. Світоліна посідає восьме місце у світовому рейтингу, а Костюк – 13-ту сходинку.

Після дебюту у топ-50 на чотири позиції опустилась третя ракетка України – Олександра Олійникова. Натомість без змін залишилася позиція Юлії Стародубцевої – 55-е місце.

Натомість Ангеліна Калініна покращила рейтинг на чотири позначки, піднявшись на 66-ту сходинку. Українка також випередила Даяну Ястремську, що розташувалась одразу за Ангеліною у світовій класифікації. Ще одна українська учасниця Вімблдону 2026 – Дарія Снігур піднялась на одну позицію і тепер перебуває на 77-му місці.

Світовий рейтинг WTA

1.Аріна Соболенко – 9090 очок

2.Єлена Рибакіна (Казахстан) – 8143

3.Іга Свьонтек (Польща) – 6409

4.Джессіка Пегула (США) – 5881

5.Мірра Андрєєва – 5653

6.Аманда Анісімова (США) – 5523

7.Коко Гофф (США) – 4879

8.Еліна Світоліна (Україна) – 4471

9.Вікторія Мбоко (Канада) – 3878

10.Лінда Носкова (Чехія) – 3670

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13.Марта Костюк – 3156

53.Олександра Олійникова – 1114 (-4)

55.Юлія Стародубцева – 1077

66.Ангеліна Калініна – 1008 (+4)

67.Даяна Ястремська – 995 очок (-1)

77.Дарія Снігур – 928 (+1)

145.Вероніка Подрез – 530 (-1)

Нагадаємо, українські тенісистки на чолі з Еліною Світоліною отримали суперниць у першому раунді Вімблдона.

Графік матчів українок на Вімблдоні 2026

Представниці України стартуватимуть на турнірі 29 червня. У цей день зіграють двоє тенісисток. Натомість у вівторок, 30 червня, на корти вийдуть ще п'ять українок.