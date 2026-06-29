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Оновлений рейтинг WTA: на яких позиціях перебувають українки перед стартом Вімблдону

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Оновлений рейтинг WTA: на яких позиціях перебувають українки перед стартом Вімблдону
Еліна Світоліна підходить до Вімблдону в топ-10 рейтингу WTA
фото: WTA

Еліна Світоліна залишається восьмою ракеткою світу

Провідні українські тенісистки Еліна Світоліна і Марта Костюк зберегли свої позиції в оновленому рейтингу WTA. Про це повідомляє «Главком».

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила свій рейтинг перед стартом основної частини Вімблдону 2026, участь у якому візьмуть сім українок. Дві лідерки національного рейтингу Еліна Світоліна і Марта Костюк зберегли свої позиції. Світоліна посідає восьме місце у світовому рейтингу, а Костюк – 13-ту сходинку.

Після дебюту у топ-50 на чотири позиції опустилась третя ракетка України – Олександра Олійникова. Натомість без змін залишилася позиція Юлії Стародубцевої – 55-е місце.

Натомість Ангеліна Калініна покращила рейтинг на чотири позначки, піднявшись на 66-ту сходинку. Українка також випередила Даяну Ястремську, що розташувалась одразу за Ангеліною у світовій класифікації. Ще одна українська учасниця Вімблдону 2026 – Дарія Снігур піднялась на одну позицію і тепер перебуває на 77-му місці.

Світовий рейтинг WTA

  • 1.Аріна Соболенко – 9090 очок
  • 2.Єлена Рибакіна (Казахстан) – 8143 
  • 3.Іга Свьонтек (Польща) – 6409 
  • 4.Джессіка Пегула (США) – 5881 
  • 5.Мірра Андрєєва – 5653 
  • 6.Аманда Анісімова (США) – 5523 
  • 7.Коко Гофф (США) – 4879 
  • 8.Еліна Світоліна (Україна) – 4471 
  • 9.Вікторія Мбоко (Канада) – 3878 
  • 10.Лінда Носкова (Чехія) – 3670 
  • ...
  • 13.Марта Костюк – 3156 
  • 53.Олександра Олійникова – 1114 (-4)
  • 55.Юлія Стародубцева – 1077
  • 66.Ангеліна Калініна – 1008 (+4)
  • 67.Даяна Ястремська – 995 очок (-1)
  • 77.Дарія Снігур – 928 (+1)
  • 145.Вероніка Подрез – 530 (-1)

Нагадаємо, українські тенісистки на чолі з Еліною Світоліною отримали суперниць у першому раунді Вімблдона.

Графік матчів українок на Вімблдоні 2026

Представниці України стартуватимуть на турнірі 29 червня. У цей день зіграють двоє тенісисток. Натомість у вівторок, 30 червня, на корти вийдуть ще п'ять українок.

  • 29 червня, Олександра Олійникова (Україна) – Маккартні Кесслер (США)
  • 29 червня, Даяна Ястремська (Україна) – Аой Іто (Японія)
  • 30 червня, Еліна Світоліна (Україна, 8) – Дарія Снігур (Україна)
  • 30 червня, Марта Костюк (Україна, 12) – Надя Подороска (Аргентина)
  • 30 червня, Ангеліна Калініна (Україна) – Камілла Рахімова (Узбекистан)
  • 30 червня, Юлія Стародубцева (Україна) – Анна Блінкова

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Теги: Еліна Світоліна Вімблдон теніс Марта Костюк Даяна Ястремська Ангеліна Калініна

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