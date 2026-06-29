Оновлений рейтинг WTA: на яких позиціях перебувають українки перед стартом Вімблдону
Еліна Світоліна залишається восьмою ракеткою світу
Провідні українські тенісистки Еліна Світоліна і Марта Костюк зберегли свої позиції в оновленому рейтингу WTA. Про це повідомляє «Главком».
Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила свій рейтинг перед стартом основної частини Вімблдону 2026, участь у якому візьмуть сім українок. Дві лідерки національного рейтингу Еліна Світоліна і Марта Костюк зберегли свої позиції. Світоліна посідає восьме місце у світовому рейтингу, а Костюк – 13-ту сходинку.
Після дебюту у топ-50 на чотири позиції опустилась третя ракетка України – Олександра Олійникова. Натомість без змін залишилася позиція Юлії Стародубцевої – 55-е місце.
Натомість Ангеліна Калініна покращила рейтинг на чотири позначки, піднявшись на 66-ту сходинку. Українка також випередила Даяну Ястремську, що розташувалась одразу за Ангеліною у світовій класифікації. Ще одна українська учасниця Вімблдону 2026 – Дарія Снігур піднялась на одну позицію і тепер перебуває на 77-му місці.
Світовий рейтинг WTA
- 1.Аріна Соболенко – 9090 очок
- 2.Єлена Рибакіна (Казахстан) – 8143
- 3.Іга Свьонтек (Польща) – 6409
- 4.Джессіка Пегула (США) – 5881
- 5.Мірра Андрєєва – 5653
- 6.Аманда Анісімова (США) – 5523
- 7.Коко Гофф (США) – 4879
- 8.Еліна Світоліна (Україна) – 4471
- 9.Вікторія Мбоко (Канада) – 3878
- 10.Лінда Носкова (Чехія) – 3670
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- 13.Марта Костюк – 3156
- 53.Олександра Олійникова – 1114 (-4)
- 55.Юлія Стародубцева – 1077
- 66.Ангеліна Калініна – 1008 (+4)
- 67.Даяна Ястремська – 995 очок (-1)
- 77.Дарія Снігур – 928 (+1)
- 145.Вероніка Подрез – 530 (-1)
Нагадаємо, українські тенісистки на чолі з Еліною Світоліною отримали суперниць у першому раунді Вімблдона.
Графік матчів українок на Вімблдоні 2026
Представниці України стартуватимуть на турнірі 29 червня. У цей день зіграють двоє тенісисток. Натомість у вівторок, 30 червня, на корти вийдуть ще п'ять українок.
- 29 червня, Олександра Олійникова (Україна) – Маккартні Кесслер (США)
- 29 червня, Даяна Ястремська (Україна) – Аой Іто (Японія)
- 30 червня, Еліна Світоліна (Україна, 8) – Дарія Снігур (Україна)
- 30 червня, Марта Костюк (Україна, 12) – Надя Подороска (Аргентина)
- 30 червня, Ангеліна Калініна (Україна) – Камілла Рахімова (Узбекистан)
- 30 червня, Юлія Стародубцева (Україна) – Анна Блінкова
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