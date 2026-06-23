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Стародубцева прикро програла стартовий матч на турнірі в Істборні

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Стародубцева прикро програла стартовий матч на турнірі в Істборні
Юлія Стародубцева зазнала поразки на другому турнірі трав'яного сезону
фото: WTA

Українка поступилася «безпрапорній» у трьох сетах

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (WTA 55) завершила виступи на трав'яному турнірі WTA 250 в Істборні (Велика Британія). Про це повідомляє «Главком».

У першому колі Стародубцева програла нейтральній тенісистці Анастасії Захаровій (WTA 91) у трисетовому трилері. Це була перша очна зустріч суперниць.

У стартовому сеті Стародубцева мала перевагу та вела в рахунку 3:2, однак далі програла наступні чотири гейми і віддала партію – 4:6. У другому сеті українка виграла два стартовій гейми, але знову дозволила суперниці  відігратися й повести в рахунку. Втім Стародубцева була кращою на прийомі, та зуміла повернути собі лідерство й виграти сет – 6:3.

Програючи 1:4 у третьому сеті, Стародубцева відіграла два гейми, однак дотиснути росіянку все ж не змогла – 3:6.

WTA 250. Істборн. 1/16 фіналу

 Юлія Стародубцева (Україна) – Анастасія Захарова 4:6, 6:3, 3:6

Після вильоту Стародубцевої на турнірі в Істборні залишається Ангеліна Калініна, яка у першому колі перемогла іншу українку Дарію Снігур. 24 червня Калініна зіграє з американкою Маккартні Кесслер.

Наступний турнір, в якому візьме участь Стародубцева – Вімблдон, що розпочнеться 29 червня.

Нагадаємо, українська тенісистка Олександра Олійникова вперше потрапила до топ-50 рейтингу WTA і стала третьою ракеткою України. Також Олійникова стала 12-ю українською тенісисткою, кому вдалося потрапити в топ-50 рейтингу WTA.

Теги: теніс

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