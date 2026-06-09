Ястремська обіграла шосту сіяну на старті турніру WTA 250 у Гертогенбосі

Даяна Ястремська дуже впевнено стартувала на турнірі WTA 250 у Гертогенбосі

Українка переконливо у двох сетах обіграла Сару Бейлек

Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 49) успішно стартувала на трав'яному турнірі WTA 250 у Гертогенбосі (Нідерланди). Про це повідомляє «Главком».

У першому раунді Ястремська впевнено обіграла представницю Чехії, шосту сіяну Сару Бейлек (WTA 46) у двох сетах – 6:1, 6:2. Це була перша особиста зустріч суперниць.

Гра тривала 1 годину та 19 хвилин. За матч Даяна виконала один ейс, припустилася 4 подвійних помилок та зробила 5 брейків. Додамо, що Ястремська вперше за два місяці виграла матч в основній сітці турніру WTA.

WTA 250. Гертогенбос. 1/16 фіналу

Даяна Ястремська (Україна) – Сара Бейлек (Чехія) 6:1, 6:2

Наступною суперницею Даяни в 1/8 фіналу стане переможниця зустрічі між іспанкою Джессікою Манейро та австралійкою Айлою Томлянович.

Україну в одиночному розряді на турнірі в Гертогенбосі представляє також Дарія Снігур, яка у стартовому матчі здолала ексдругу ракетку світу Паулу Бадосу. В 1/8 фіналу Снігур зіграє проти представниці Угорщини Панни Удварді.

Нагадаємо, останніми змаганнями перед турніром у Нідерландах для Снігур та Ястремської стали виступи в основній сітці «Ролан Гаррос». Снігур дійшла до другого кола турніру, а Ястремська зупинилася вже на старті змагань.