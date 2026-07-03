Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Лідер «Барселони» пропустить матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Лідер «Барселони» пропустить матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026
Рафінья ризикує більше не зіграти на Кубку світу
фото: EFE

Національна команда не форсуватиме повернення зірки

Нападник іспанської «Барселони» Рафінья не допоможе збірній Бразилії у поєдинку 1/8 фіналу Чемпіонату світу (ЧС) проти Норвегії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Globo.

Вінгер не встигне відновитися до матчу 5 липня. Рафінья отримав ушкодження задньої поверхні стегна на груповому етапі ЧС-2026. Він пропустив поєдинки проти Шотландії (3:0) та Японії (2:1).

Медичний штаб «селесао» сподівається поставити Рафінью на ноги до чвертьфіналу Кубка світу. Щоправда, збірній Бразилії спершу треба пробитися у наступну стадію турніру. Замість зірки «Барси» правий фланг атаки латиноамериканців закрив Раян.

Пари 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026

Плейоф турніру стартував у неділю, 28 червня, ввечері. Збірна Південної Африки в американському Інглвуді зустрілася з Канадою. Завершиться стадія 1/16 фіналу в ніч на 4 липня матчем, у якому національна команда Колумбії протистоятиме Гані.

Усі пари 1/16 фіналу ЧС-2026:

  • Південна Африка – Канада – 0:1
  • Бразилія – Японія – 2:1
  • Німеччина – Парагвай – 1:1 (пенальті – 3:4)
  • Нідерланди – Марокко – 1:1 (пенальті – 2:3)
  • Кот-д'Івуар – Норвегія – 1:2
  • Франція – Швеція – 3:0
  • Мексика – Еквадор – 2:0
  • Англія – ДР Конго – 2:1
  • Бельгія – Сенегал – 3:2 (дод. час)
  • США – Боснія і Герцеговина – 2:0
  • Іспанія – Австрія – 3:0
  • Португалія – Хорватія – 2:1
  • Швейцарія – Алжир – 2:0
  • Австралія – Єгипет
  • Аргентина – Кабо-Верде
  • Колумбія – Гана

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

Дата Час Матч / Пара суперників
ЧС-2026, група A. Розклад матчів
11 червня 22:00 Мексика – ПАР
12 червня 05:00 Республіка Корея – Чехія
18 червня 19:00 Чехія – ПАР
19 червня 04:00 Мексика – Республіка Корея
25 червня 04:00 Чехія – Мексика
25 червня 04:00 ПАР – Республіка Корея
ЧС-2026, група B. Розклад матчів
12 червня 22:00 Канада – Боснія і Герцеговина
13 червня 22:00 Катар – Швейцарія
18 червня 22:00 Швейцарія – Боснія і Герцеговина
19 червня 01:00 Канада – Катар
24 червня 22:00 Швейцарія – Канада
24 червня 22:00 Боснія і Герцеговина – Катар
ЧС-2026, група C. Розклад матчів
14 червня 01:00 Бразилія – Марокко
14 червня 04:00 Гаїті – Шотландія
20 червня 01:00 Шотландія – Марокко
20 червня 03:30 Бразилія – Гаїті
25 червня 01:00 Шотландія – Бразилія
25 червня 01:00 Марокко – Гаїті
ЧС-2026, група D. Розклад матчів
13 червня 04:00 США – Парагвай
14 червня 07:00 Австралія – Туреччина
19 червня 22:00 США – Австралія
20 червня 06:00 Туреччина – Парагвай
26 червня 05:00 Туреччина – США
26 червня 05:00 Парагвай – Австралія
ЧС-2026, група E. Розклад матчів
14 червня 20:00 Німеччина – Кюрасао
15 червня 02:00 Кот-д'Івуар – Еквадор
20 червня 23:00 Німеччина – Кот-д'Івуар
21 червня 03:00 Еквадор – Кюрасао
25 червня 23:00 Кюрасао – Кот-д'Івуар
25 червня 23:00 Еквадор – Німеччина
ЧС-2026, група F. Розклад матчів
14 червня 23:00 Нідерланди – Японія
15 червня 05:00 Швеція – Туніс
20 червня 20:00 Нідерланди – Швеція
21 червня 07:00 Туніс – Японія
26 червня 02:00 Японія – Швеція
26 червня 02:00 Туніс – Нідерланди
ЧС-2026, група G. Розклад матчів
15 червня 22:00 Бельгія – Єгипет
16 червня 04:00 Іран – Нова Зеландія
21 червня 22:00 Бельгія – Іран
22 червня 04:00 Нова Зеландія – Єгипет
27 червня 06:00 Єгипет – Іран
27 червня 06:00 Нова Зеландія – Бельгія
ЧС-2026, група H. Розклад матчів
15 червня 19:00 Іспанія – Кабо-Верде
16 червня 01:00 Саудівська Аравія – Уругвай
21 червня 19:00 Іспанія – Саудівська Аравія
22 червня 01:00 Уругвай – Кабо-Верде
27 червня 03:00 Кабо-Верде – Саудівська Аравія
27 червня 03:00 Уругвай – Іспанія
ЧС-2026, група I. Розклад матчів
16 червня 22:00 Франція – Сенегал
17 червня 01:00 Ірак – Норвегія
23 червня 00:00 Франція – Ірак
23 червня 03:00 Норвегія – Сенегал
26 червня 22:00 Норвегія – Франція
26 червня 22:00 Сенегал – Ірак
ЧС-2026, група J. Розклад матчів
17 червня 04:00 Аргентина – Алжир
17 червня 07:00 Австрія – Йорданія
22 червня 20:00 Аргентина – Австрія
23 червня 06:00 Йорданія – Алжир
28 червня 05:00 Алжир – Австрія
28 червня 05:00 Йорданія – Аргентина
ЧС-2026, група K. Розклад матчів
17 червня 20:00 Португалія – ДР Конго
18 червня 05:00 Узбекистан – Колумбія
23 червня 20:00 Португалія – Узбекистан
24 червня 05:00 Колумбія – ДР Конго
28 червня 02:30 Колумбія – Португалія
28 червня 02:30 ДР Конго – Узбекистан
ЧС-2026, група L. Розклад матчів
17 червня 23:00 Англія – Хорватія
18 червня 02:00 Гана – Панама
23 червня 23:00 Англія – Гана
24 червня 02:00 Панама – Хорватія
28 червня 00:00 Панама – Англія
28 червня 00:00 Хорватія – Гана
ЧС-2026, 1/16 фіналу. Попередній розклад матчів
28 червня 22:00 ПАР – Канада
29 червня 20:00 Бразилія – Японія
29 червня 23:30 Німеччина – Парагвай
30 червня 04:00 Нідерланди – Марокко
30 червня 20:00 Кот-д'Івуар – Норвегія
1 липня 00:00 Франція – Швеція
1 липня 04:00 Мексика – Еквадор
1 липня 19:00 Англія – ДР Конго
1 липня 23:00 Бельгія – Сенегал
2 липня 03:00 США – Боснія і Герцеговина
2 липня 22:00 Іспанія – Австрія
3 липня 02:00 Португалія – Хорватія
3 липня 06:00 Швейцарія – Алжир
3 липня 21:00 Австралія – Єгипет
4 липня 01:00 Аргентина – Кабо-Верде
4 липня 04:30 Колумбія – Гана
ЧС-2026, 1/8 фіналу. Попередній розклад матчів
4 липня 20:00 переможець матчу 1 1/16 фіналу – переможець матчу 4 1/16 фіналу
5 липня 00:00 переможець матчу 3 1/16 фіналу – переможець матчу 6 1/16 фіналу
5 липня 23:00 переможець матчу 2 1/16 фіналу – переможець матчу 5 1/16 фіналу
6 липня 03:00 переможець матчу 7 1/16 фіналу – переможець матчу 8 1/16 фіналу
6 липня 22:00 переможець матчу 12 1/16 фіналу – переможець матчу 11 1/16 фіналу
7 липня 03:00 переможець матчу 10 1/16 фіналу – переможець матчу 9 1/16 фіналу
7 липня 19:00 переможець матчу 15 1/16 фіналу – переможець матчу 14 1/16 фіналу
7 липня 23:00 переможець матчу 13 1/16 фіналу – переможець матчу 16 1/16 фіналу
ЧС-2026, 1/4 фіналу. Попередній розклад матчів
9 липня 23:00 переможець матчу 1 1/8 фіналу – переможець матчу 2 1/8 фіналу
10 липня 22:00 переможець матчу 5 1/8 фіналу – переможець матчу 6 1/8 фіналу
11 липня 00:00 переможець матчу 3 1/8 фіналу – переможець матчу 4 1/8 фіналу
11 липня 04:00 переможець матчу 7 1/8 фіналу – переможець матчу 8 1/8 фіналу
ЧС-2026, 1/2 фіналу. Попередній розклад матчів
14 липня 22:00 переможець матчу 1 чвертьфіналу – переможець матчу 2 чвертьфіналу
15 липня 22:00 переможець матчу 3 чвертьфіналу – переможець матчу 4 чвертьфіналу
ЧС-2026, фінал. Попередній розклад матчу
19 липня 22:00 переможець матчу 1 півфіналу – переможець матчу 2 півфіналу

До слова, збірна Еквадору залишилася без головного тренера після вильоту з ЧС-2026. Себастьян Беккасесе пішов із посади після поразки від Мексики (0:2). Він попрацював із національною командою два роки.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

Читайте також:

Теги: Рафінья ЧС-2026 НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унаї Сімон вписав своє ім'я в літопис турніру
Воротар збірної Іспанії побив багаторічний рекорд на Чемпіонаті світу 2026
Сьогодні, 15:27
Юліан Нагельсманн мав контракт до літа 2028 року
Тренер збірної Німеччини офіційно подав у відставку після провалу на Чемпіонаті світу
Сьогодні, 14:18
Ріяд Марез пішов зі збірної Алжиру після поразки в плейоф ЧС-2026
Зірковий футболіст Алжиру ухвалив важливе рішення після вильоту з Чемпіонату світу
Сьогодні, 13:34
Чемпіонат світу з футболу завершиться 19 липня
Стали відомі шість пар 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Сьогодні, 09:21
Португалія Роналду здолала Хорватію та вийшла до 1/8 фіналу Чемпіонату світу
Роналду вперше в кар'єрі забив гол у плейоф чемпіонатів світу
Сьогодні, 09:13
Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці
Чемпіонат світу: визначилися 13 команд, які зіграють в 1/8 фіналу
Сьогодні, 09:02
Збірні Швейцарії та Алжиру розіграли путівку до 1/8 фіналу ЧС-2026
Швейцарія перемогла Алжир і вийшла до 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026
Сьогодні, 07:59
Чемпіонат світу з футболу набирає обертів
Португалія та Хорватія визначили ще одного учасника 1/8 фіналу Чемпіонату світу
Сьогодні, 04:25
Показ матчів мундіалю був запланований на головній площі Торонто
У Торонто через спеку був скасований показ матчів Чемпіонату світу
Вчора, 16:21

Новини

У футболістів збірної Тунісу знайшли заборонену речовину в організмах на Чемпіонаті світу
У футболістів збірної Тунісу знайшли заборонену речовину в організмах на Чемпіонаті світу
Лідер «Барселони» пропустить матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026
Лідер «Барселони» пропустить матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026
«Нововведення безглузді». Чепурний оцінив останні реформи у гімнастиці
«Нововведення безглузді». Чепурний оцінив останні реформи у гімнастиці
«Це нагорода». Михайленко оцінив вихід збірної України U-19 у півфінал Євро-2026 з футболу
«Це нагорода». Михайленко оцінив вихід збірної України U-19 у півфінал Євро-2026 з футболу
Воротар збірної Іспанії побив багаторічний рекорд на Чемпіонаті світу 2026
Воротар збірної Іспанії побив багаторічний рекорд на Чемпіонаті світу 2026
Стало відомо, де зіграють Світоліна та Костюк після Вімблдону
Стало відомо, де зіграють Світоліна та Костюк після Вімблдону

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua