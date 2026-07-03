Лідер «Барселони» пропустить матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026

Рафінья ризикує більше не зіграти на Кубку світу

Національна команда не форсуватиме повернення зірки

Нападник іспанської «Барселони» Рафінья не допоможе збірній Бразилії у поєдинку 1/8 фіналу Чемпіонату світу (ЧС) проти Норвегії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Globo.

Вінгер не встигне відновитися до матчу 5 липня. Рафінья отримав ушкодження задньої поверхні стегна на груповому етапі ЧС-2026. Він пропустив поєдинки проти Шотландії (3:0) та Японії (2:1).

Медичний штаб «селесао» сподівається поставити Рафінью на ноги до чвертьфіналу Кубка світу. Щоправда, збірній Бразилії спершу треба пробитися у наступну стадію турніру. Замість зірки «Барси» правий фланг атаки латиноамериканців закрив Раян.

Пари 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026

Плейоф турніру стартував у неділю, 28 червня, ввечері. Збірна Південної Африки в американському Інглвуді зустрілася з Канадою. Завершиться стадія 1/16 фіналу в ніч на 4 липня матчем, у якому національна команда Колумбії протистоятиме Гані.

Усі пари 1/16 фіналу ЧС-2026:

Південна Африка – Канада – 0:1

Бразилія – Японія – 2:1

Німеччина – Парагвай – 1:1 (пенальті – 3:4)

Нідерланди – Марокко – 1:1 (пенальті – 2:3)

Кот-д'Івуар – Норвегія – 1:2

Франція – Швеція – 3:0

Мексика – Еквадор – 2:0

Англія – ДР Конго – 2:1

Бельгія – Сенегал – 3:2 (дод. час)

США – Боснія і Герцеговина – 2:0

Іспанія – Австрія – 3:0

Португалія – Хорватія – 2:1

Швейцарія – Алжир – 2:0

Австралія – Єгипет

Аргентина – Кабо-Верде

Колумбія – Гана

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, збірна Еквадору залишилася без головного тренера після вильоту з ЧС-2026. Себастьян Беккасесе пішов із посади після поразки від Мексики (0:2). Він попрацював із національною командою два роки.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.