«Атлетіко» в останній момент відмовився від трансферу заради помсти агенту – ЗМІ

Іспанський гранд побив горщики з іменитим посередником

Мадридський «Атлетіко» скасував перехід півзахисника Жуана Гомеса з англійського «Вулвергемптона» через образу на суперагента Жорже Мендеша. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Globo.

«Матрацники» нібито узгодили трансфер зі всіма зацікавленими сторонами. «Вулвз» повинні були отримати 45 млн євро. Натомість бразилець погодився на фінансові умови мадридців.

Однак, в останній момент керівництво «Атлетіко» відмовилося від угоди. Причиною стала злість на Мендеша, який представляє інтереси Гомеса. Раніше «матрацники» домовилися з агентом щодо переходу хавбека збірної Португалії Бернарду Сілви. Проте, той відхилив пропозицію з «Метрополітано» заради мадридського «Реала».

Гомес у минулому сезоні англійської Прем'єр-ліги зіграв 35 матчів. До свого активу він записав один гол і один асист. Новий варіант продовження кар'єри для бразильця Мендеш поки не знайшов.

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратською компанію Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.