Паралімпійський тріумф: Україна здобувала 10 медалей за день

Золоті медалі завоювали плавець Юрій Шенгур, бігунка Юлія Шуляр, штовхач ядра Олександр Яровий та бігунка Наталія Кобзар

3 вересня українська збірна на Паралімпійських іграх у Парижі продемонструвала видатні результати, здобувши 10 нагород, серед яких 4 золоті. Про це інформує Міністерство молоді та спорту.

Золото вибороли

Плавець Юрій Шенгур (100 м на спині)

Бігунка Юлія Шуляр (400 м)

Штовхач ядра Олександр Яровий

Бігунка Наталія Кобзар (400 м)

Срібні медалі здобули

Плавець Андрій Трусов (100 м на спині)

Плавець Данило Чуфаров (200 м комплексним стилем)

Бронзові нагороди отримали

Бігунка Оксана Ботурчук (400 м)

Штовхач ядра Максим Коваль

Плавець Ігор Німченко (100 м батерфляєм)

Фехтувальниця Олена Федота-Ісаєва (індивідуальна шабля)

Завдяки такому успішному виступу українська збірна піднялася на 7 місце у медальному заліку, маючи загалом 45 медалей (9 золотих, 15 срібних та 21 бронзову).

Лідером медального заліку залишається Китай зі 112 нагородами.