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Паралімпійський тріумф: Україна здобувала 10 медалей за день

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Паралімпійський тріумф: Україна здобувала 10 медалей за день
Українські паралімпійці завоювали 9 золотих, 15 срібних і 21 бронзову нагороди (загалом – 45 медалей)
фото з відкритих джерел

Золоті медалі завоювали плавець Юрій Шенгур, бігунка Юлія Шуляр, штовхач ядра Олександр Яровий та бігунка Наталія Кобзар

3 вересня українська збірна на Паралімпійських іграх у Парижі продемонструвала видатні результати, здобувши 10 нагород, серед яких 4 золоті. Про це інформує Міністерство молоді та спорту. 

Золото вибороли

  • Плавець Юрій Шенгур (100 м на спині)
  • Бігунка Юлія Шуляр (400 м)
  • Штовхач ядра Олександр Яровий
  • Бігунка Наталія Кобзар (400 м)
Паралімпійський тріумф: Україна здобувала 10 медалей за день фото 1

Срібні медалі здобули

  • Плавець Андрій Трусов (100 м на спині)
  • Плавець Данило Чуфаров (200 м комплексним стилем)

Бронзові нагороди отримали

  • Бігунка Оксана Ботурчук (400 м)
  • Штовхач ядра Максим Коваль
  • Плавець Ігор Німченко (100 м батерфляєм)
  • Фехтувальниця Олена Федота-Ісаєва (індивідуальна шабля)

Завдяки такому успішному виступу українська збірна піднялася на 7 місце у медальному заліку, маючи загалом 45 медалей (9 золотих, 15 срібних та 21 бронзову).

Паралімпійський тріумф: Україна здобувала 10 медалей за день фото 2

Лідером медального заліку залишається Китай зі 112 нагородами.

 

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Теги: паралімпійські ігри

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