Паралімпійський тріумф: Україна здобувала 10 медалей за день
Золоті медалі завоювали плавець Юрій Шенгур, бігунка Юлія Шуляр, штовхач ядра Олександр Яровий та бігунка Наталія Кобзар
3 вересня українська збірна на Паралімпійських іграх у Парижі продемонструвала видатні результати, здобувши 10 нагород, серед яких 4 золоті. Про це інформує Міністерство молоді та спорту.
Золото вибороли
- Плавець Юрій Шенгур (100 м на спині)
- Бігунка Юлія Шуляр (400 м)
- Штовхач ядра Олександр Яровий
- Бігунка Наталія Кобзар (400 м)
Срібні медалі здобули
- Плавець Андрій Трусов (100 м на спині)
- Плавець Данило Чуфаров (200 м комплексним стилем)
Бронзові нагороди отримали
- Бігунка Оксана Ботурчук (400 м)
- Штовхач ядра Максим Коваль
- Плавець Ігор Німченко (100 м батерфляєм)
- Фехтувальниця Олена Федота-Ісаєва (індивідуальна шабля)
Завдяки такому успішному виступу українська збірна піднялася на 7 місце у медальному заліку, маючи загалом 45 медалей (9 золотих, 15 срібних та 21 бронзову).
Лідером медального заліку залишається Китай зі 112 нагородами.
Коментарі — 0