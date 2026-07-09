Костюк – Носкова. Прогноз і анонс на півфінальну гру Вімблдону

Зустріч між Костюк та Носковою відбудеться на Центральному корті Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету

У разі перемоги над Носковою Костюк стане першою фіналісткою жіночих Грендслемів в історії українського тенісу

Сьогодні, 9 липня 2026 року, українка Марта Костюк у півфіналі Вімблдону зіграє проти чешки Лінди Носкової. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на гру Костюк – Носкова

Станом на 10:30 9 липня саме перемога Марти Костюк у півфінальному поєдинку Вімблдону є більш ймовірною, впевнені у GGBET. На успіх Марти пропонується коефіцієнт 1,76. Ймовірний вихід у півфінал Носкової оцінюється коефіцієнтом 2,11.

На тотал більше 22,5 зіграних у матчі геймів запропоновано коефіцієнт 1,91, менше – 1,89.

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Костюк – Носкова: історія особистих зустрічей

Костюк та Носкова провели одну зустріч між собою. У цьому році Марта у чвертьфіналі турніру WTA 1000 у Мадриді здобула перемогу над чешкою в двох сетах – 7:6 (7:1), 6:0.

У разі перемоги над Носковою Костюк стане першою фіналісткою жіночих Грендслемів в історії українського тенісу.

Де дивитися гру Костюк – Носкова

Зустріч між Костюк та Носковою відбудеться на Центральному корті Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету. Орієнтовний час початку матчу – 17:00 за київським часом.

Гру Костюк – Носкова у прямому ефірі транслюватиме Суспільне. Перегляд поєдинку також буде доступний на телеканалах і ОТТ-платформі Setanta Sports.

Нагадаємо, Марта Костюк здолала італійку Жасмін Паоліні на шляху в півфінал Вімблдонського турніру.

Розпочали суперниці на рівних і зосередилися на власних подачах. У п'ятому геймі українка вперше взяла подачу Паоліні. Італійська тенісистка могла відігратися у сьомому, та Костюк витримала тиск опонентки.

Вирішальним же став дев'ятий гейм. На подачі Паоліні представниця України перехопила ініціативу та з другим брейком повела за партіями. Упродовж сету Костюк виконала два ейси та виграла 91 % очок на першій подачі.

Друга партія пішла за сценарієм першої. Тепер українська тенісистка вирвала пункт на подачі італійки в четвертому геймі. З цим гандикапом Костюк почувалася на корті значно впевненіше.

Зрештою, до першого матчболу справа дійшла вже у восьмому геймі. На власній подачі Паоліні відбилася від першої спроби українки. Та з другого разу Костюк оформила перемогу в геймі, сеті та поєдинку загалом.