Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Костюк – Носкова. Прогноз і анонс на півфінальну гру Вімблдону

Реклама
Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Костюк – Носкова. Прогноз і анонс на півфінальну гру Вімблдону
Зустріч між Костюк та Носковою відбудеться на Центральному корті Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету
фото: Getty Images

У разі перемоги над Носковою Костюк стане першою фіналісткою жіночих Грендслемів в історії українського тенісу

Сьогодні, 9 липня 2026 року, українка Марта Костюк у півфіналі Вімблдону зіграє проти чешки Лінди Носкової. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на гру Костюк – Носкова

Станом на 10:30 9 липня саме перемога Марти Костюк у півфінальному поєдинку Вімблдону є більш ймовірною, впевнені у GGBET. На успіх Марти пропонується коефіцієнт 1,76. Ймовірний вихід у півфінал Носкової оцінюється коефіцієнтом 2,11.

На тотал більше 22,5 зіграних у матчі геймів запропоновано коефіцієнт 1,91, менше – 1,89.

Реклама. 21+

Найгучніші спортивні події – на відстані одного кліку. На платформі GGBET зібрані прогнози на головні матчі, актуальні коефіцієнти та десятки варіантів ставок для фанів. Тут кожен може обрати свій сценарій гри й відкрити для себе новий досвід уболівання.

Костюк – Носкова: історія особистих зустрічей

Костюк та Носкова провели одну зустріч між собою. У цьому році Марта у чвертьфіналі турніру WTA 1000 у Мадриді здобула перемогу над чешкою в двох сетах – 7:6 (7:1), 6:0.

У разі перемоги над Носковою Костюк стане першою фіналісткою жіночих Грендслемів в історії українського тенісу.

Де дивитися гру Костюк – Носкова

Зустріч між Костюк та Носковою відбудеться на Центральному корті Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету. Орієнтовний час початку матчу – 17:00 за київським часом.

Гру Костюк – Носкова у прямому ефірі транслюватиме Суспільне. Перегляд поєдинку також буде доступний на телеканалах і ОТТ-платформі Setanta Sports.

Нагадаємо, Марта Костюк здолала італійку Жасмін Паоліні на шляху в півфінал Вімблдонського турніру

Розпочали суперниці на рівних і зосередилися на власних подачах. У п'ятому геймі українка вперше взяла подачу Паоліні. Італійська тенісистка могла відігратися у сьомому, та Костюк витримала тиск опонентки.

Вирішальним же став дев'ятий гейм. На подачі Паоліні представниця України перехопила ініціативу та з другим брейком повела за партіями. Упродовж сету Костюк виконала два ейси та виграла 91 % очок на першій подачі.

Друга партія пішла за сценарієм першої. Тепер українська тенісистка вирвала пункт на подачі італійки в четвертому геймі. З цим гандикапом Костюк почувалася на корті значно впевненіше.

Зрештою, до першого матчболу справа дійшла вже у восьмому геймі. На власній подачі Паоліні відбилася від першої спроби українки. Та з другого разу Костюк оформила перемогу в геймі, сеті та поєдинку загалом.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).
Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: теніс Вімблдон Марта Костюк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аншлаг на фінальному матчі чоловіків «Ролан Гаррос» 2026
«Ролан Гаррос» 2026 побив власний рекорд відвідуваності
9 червня, 14:16
Вікторія Мбоко і Серена Вільямс зіграли на турнірі в Лондоні один матч
Серена Вільямс знялася з парного розряду на турнірі в Лондоні: відома причина
11 червня, 14:40
Даяна Ястремська не змогла конкурувати з опоненткою
Ястремська вилетіла в другому раунді турніру в Ноттінгемі
17 червня, 20:54
Еліна Світоліна виступить на турнірі у Бад-Гомбурзі
Українські тенісистки отримали суперниць на турнірах перед Вімблдоном
20 червня, 09:16
Олена Остапенко є дочкою українського футболіста Євгенія Остапенка
Тенісистка українського походження незвично попрощалася з останнім турніром перед Вімблдоном
28 червня, 10:41
Однією з головних спортивних подій липня, в якій братимуть участь українці, стане Чемпіонат світу з фехтування
Календар головних спортивних подій на липень
1 липня, 12:26
Дар'я Снігур продовжила переможну серію на траві
Снігур пробилася у третій раунд Вімблдонського турніру
2 липня, 14:34
Марта Костюк зіграла у третьому колі Вімблдону 2026 проти ексвосьмої ракетки світу
Костюк обіграла незручну суперницю і вперше пробилася до 1/8 фіналу Вімблдону
4 липня, 14:53
Прихильниця Путіна росіянка Андрєєва зазнала сенсаційної поразки на Вімблдоні
Російські тенісисти гучно провалилися на Вімблдоні
6 липня, 10:19

Новини

Чемпіонат світу: між журналістами з Франції та Марокко виникла сутичка на пресконференції
Чемпіонат світу: між журналістами з Франції та Марокко виникла сутичка на пресконференції
Баскетболіст збірної України Войналович продовжить карʼєру в Литві
Баскетболіст збірної України Войналович продовжить карʼєру в Литві
Костюк – Носкова. Прогноз і анонс на півфінальну гру Вімблдону
Костюк – Носкова. Прогноз і анонс на півфінальну гру Вімблдону
Легендарний хокеїст заявив, що очільниця МОК Ковентрі несе відповідальність за загибель українців
Легендарний хокеїст заявив, що очільниця МОК Ковентрі несе відповідальність за загибель українців
Україна – Німеччина: як завершився півфінал юніорського Євро-2026 з футболу
Україна – Німеччина: як завершився півфінал юніорського Євро-2026 з футболу
Господар Чемпіонату світу 2026 отримав нового головного тренера
Господар Чемпіонату світу 2026 отримав нового головного тренера

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
353K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 липня: ситуація на фронті
159K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 липня 2026
90K
Путін почав «їсти» своїх
78K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
49K
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни

Новини

Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
Вчора, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну