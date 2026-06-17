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Перший віцепрезидент НОК: Росіяни сильно репетували, коли їхні юніори не отримали віз для в’їзду в Канаду

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Перший віцепрезидент НОК: Росіяни сильно репетували, коли їхні юніори не отримали віз для в’їзду в Канаду
Олексій Перевезенцев є президентом Всеукраїнської федерації кьорлінгу

У Чемпіонаті світу у Канаді не взяла участь російська кьорлінгістка Кісельова, яка робила фото з георгіївською стрічкою

Перший віцепрезидент Національного олімпійського комітету України Олексій Перевезенцев та президент Всеукраїнської федерації кьорлінгу в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» відповів на питання щодо того, які дії вживалися, щоб російські кьорлінгісти не потрапили до Канади на юніорський Чемпіонат світу.

«Про деякі речі не варто говорити публічно… Скажу так: був здійснений комплекс заходів.

Я хочу подякувати Міністерству молоді та спорту, Міністерству закордонних справ, нашій українській громаді в Канаді, Світовому конгресу українців. Я думаю, що це був виклик і для Канади, яка є державою, яка послідовно підтримує Україну в нашій боротьбі.

Якщо ще говорити про невидачу віз росіянам, то вони після цього дуже сильно репетували. Це все в ЗМІ було», – зазначив Перевезенцев.

Нагадаємо, одіозний депутат Думи Дмитро Свищев повідомив пропагандистам, що росіяни пропустили юніорську першість світу серед змішаних пар через невидачу віз.

Зокрема, у Чемпіонаті світу не взяла участь кьорлінгістка Єлизавета Кісельова, яка робила фото з георгіївською стрічкою.

«Незважаючи на офіційний допуск російських юніорів Всесвітньою федерацією керлінгу (WCF) та повне виконання всіх регламентних вимог з нашого боку, російська юніорська збірна в дисципліні «мікст-дабл» позбавлена ​​права брати участь у першості світу, що стартує вже завтра в Едмонтоні, внаслідок цинічного затягування процесу.

Ми стикаємося не з бюрократичною затримкою, а зі свідомим політичним актом, спрямованим проти російської молоді з боку країни, яка приймає.

Використання міграційних процедур як інструменту дипломатичного тиску є неприпустимим у цивілізованому світі.

Замість спортивної боротьби ми отримали демонстрацію політичної упередженості. Чесно зізнатися, ми такий результат припускали, але сподівалися на здоровий глузд канадської влади», – заявив Свищев.

Теги: керлінг Олексій Перевезенцев спорт пропаганда візи

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