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Тиск спрацював. З російських дронів зникли деталі виробництва однієї європейської країни

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Тиск спрацював. З російських дронів зникли деталі виробництва однієї європейської країни
Владислав Власюк: Раніше продукція NXP була однією з найпоширеніших серед електронних компонентів у російських БпЛА
фото: glavcom.ua

Українська влада витратила рік на комунікацію з компанією та урядом Нідерландів, яка принесла позитивний результат

Компоненти нідерландської компанії NXP майже перестали з'являтися в російських ударних безпілотниках шахед. Про це під час зустрічі з журналістами заявив радник-уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, повідомляє кореспондент «Главкома».

Раніше продукція NXP була однією з найпоширеніших серед електронних компонентів, які українські фахівці виявляли в російських дронах. «Практично не зустрічаємо компонентів NXP. Вони були дуже поширеними у всіх шахедах. Після року роботи з компанією та урядом Нідерландів ми бачимо результат», – сказав Власюк.

Він назвав цей випадок прикладом того, як співпраця з урядами та виробниками дозволяє обмежувати доступ Росії до критично важливої електроніки.

Водночас радник президента розкритикував окремі компанії та держави, які, за його словами, недостатньо реагують на докази потрапляння їхньої продукції до російського озброєння.

Зокрема, він навів приклад Швейцарії, де представники влади, за його словами, пояснюють обмежені можливості впливу тим, що виробничі майданчики компаній розташовані за межами країни.

Власюк наголосив, що Україна продовжує передавати іноземним урядам і виробникам інформацію про серійні номери компонентів, виявлених у російських ракетах та безпілотниках, сподіваючись на посилення контролю за їхнім експортом.

Разом із тим Офіс президента визнав: Китай досі не надав Україні результатів жодного розслідування щодо потрапляння компонентів його виробництва до російського озброєння. 

«Пів року тому китайська сторона отримала від нас аналіз компонентів. Відтоді ми не отримали жодної змістовної відповіді щодо того, які заходи були вжиті або які перевірки проведені», – зазначив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Нагадаємо, Китай досі не надав Україні результатів жодного розслідування щодо потрапляння компонентів його виробництва до російського озброєння.

До слова, Європейський Союз обговорює можливість запровадження нових санкційних механізмів у відповідь на закупівлю Росією нафтопродуктів за кордоном.

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Теги: санкції росія озброєння Нідерланди

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