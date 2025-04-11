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Ще один ексгравець «Челсі» розповів, як Шевченко побив одноклубника

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Ще один ексгравець «Челсі» розповів, як Шевченко побив одноклубника
Андрій Шевченко грав за «Челсі» у 2006−2008 роках
фото: УАФ

Джон Обі Мікел: Бен-Хаїм був нокаутований по-справжньому

Колишній півзахисник «Челсі» Джон Обі Мікел пригадав про бійку за участі Андрія Шевченка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на подкаст High Performance Podcast.

«Я пам’ятаю бійку за участю Таля Бен-Хаїма й Андрія Шевченка. Здається, Бен-Хаїм був нокаутований по-справжньому. Шевченко був із тих, хто ніколи не говорив. Від нього не було чути жодного слова. А це просто показує його бойовий дух», – сказав Обі Мікел.

Нагадаємо, колишній футболіст лондонського «Челсі» Вейн Брідж заявив, що в часи виступів за англійський клуб український форвард Андрій Шевченко побив ізраїльського захисника Таля Бен Хаїма.

Брідж зазначив, що сутичка між Шевченком і Бен Хаїмом була найкращою бійкою, яку він колись бачив.

«Найкраща бійка, яку я бачив, була між Шевченком і Талєм Бен Хаїмом. Таль любив жорстко грати. Здається, між ними вже було кілька сутичок, і, здається, Шева його попереджав. Але ви ж знаєте, який Таль. Після чергової провокації вони опинились обличчям до обличчя. І комбінація, яку провів Шева була неймовірна. Це було щось на кшталт джеб, крос, хук, крос. Бах, бах, бах, бах! Гра завершилася. Він нокаутував його, друже. Талю довелося проковтнути гордість», – розповів Брідж у подкасті The Dressing Room.

Вейн також зазначив, що після тої сутички ізраїльський захисник більше не наближався до Шевченка

Нагадаємо, що Андрій Шевченко грав за «Челсі» у 2006−2008 роках. У складі лондонців він провів 77 ігор, в яких забив 22 голи та віддав 11 результативних передач.

Наразі легендарний ексфутболіст обіймає посаду голови Української асоціації футболу.

Як повідомлялося, півзахисник лондонського «Арсеналу» Деклан Райс став автором історичного досягнення у першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025 проти мадридського «Реала».

Зустріч, що відбулася в Лондоні, завершилася впевненою перемогою господарів – 3:0.

Згідно з інформацією Opta Sport, Райс став першим гравцем, якому вдалося забити два м'ячі прямими ударами зі штрафних в одному матчі плей-офф Ліги чемпіонів.

До англійського хавбека подібне вдавалося зробити лише чотирьом футболістам – Рівалдо, Кріштіану Роналду, Неймару та Хакіму Зієшу. Однак, вони змогли забити два голи зі штрафних на стадії групового етапу.

Теги: Андрій Шевченко ФК Челсі НОВИНИ ФУТБОЛУ

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