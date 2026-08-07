Іспанська преса дізналася, як в «Реалі» відреагували на зрив трансферу чемпіона світу

Королівський клуб холоднокровно сприйняв відмову футболіста

Мадридський «Реал» не засмутився після зриву переходу півзахисника англійського «Манчестер Сіті» Родрі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Marca.

Хавбека тривалий час пов'язували з «вершковими». Проте, нещодавно інтерес до володаря «Золотого м'яча-2024» проявив одвічний конкурент мадридців у чемпіонаті Іспанії – «Барселона». Сам Родрі відразу загорівся ідеєю приєднатися до каталонців.

У керівництві «Реала» не роблять трагедії через ситуацію. Чемпіон світу не був пріоритетною ціллю «вершкових». На роль, яку міг би посісти Родрі на «Бернабеу», мадридці раніше підписали португальця Бернарду Сілву.

Окрім того, менеджмент «вершкових» вважає колектив укомплектованим на 95 %. У клубі притримуються позиції, що виграти кожну трансферну боротьбу неможливо. Влаштовувати аукціон із «Барсою» заради підписання Родрі «Реал» не буде.

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратською компанію Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.