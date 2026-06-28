Календар матчів 1/16 Чемпіонату світу з футболу

За підсумками трьох турів у 12-ти групах визначилися 32 учасники 1/16 фіналу мундіалю

Плейоф світової першості розпочнеться у неділю, 28 червня

У ніч проти неділі, 28 червня, на Чемпіонаті світу 2026 завершився груповий етап. Про це повідомляє «Главком».

За підсумками трьох турів у 12-ти групах визначилися 32 учасники 1/16 фіналу турніру. До цієї когорти потрапили всі господарі цьогорічного Мундіалю – національні команди США, Канади та Мексики. Також у перегонах за трофеєм залишаються чинні чемпіони планети з Аргентини.

Плейоф турніру візьме старт у неділю, 28 червня, ввечері. Збірна Південної Африки в американському Інглвуді зустрінеться з Канадою. Завершиться стадія 1/16 фіналу в ніч на 4 липня матчем, у якому національна команда Колумбії протистоятиме Гані.

Календар матчів 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

ЧС-2026, 1/16 фіналу. КАЛЕНДАР матчів 28 червня 22:00 ПАР – Канада 29 червня 20:00 Бразилія – Японія 29 червня 23:30 Німеччина – Парагвай 30 червня 04:00 Нідерланди – Марокко 30 червня 20:00 Кот-д'Івуар – Норвегія 1 липня 00:00 Франція – Швеція 1 липня 04:00 Мексика – Еквадор 1 липня 19:00 Англія – ДР Конго 1 липня 23:00 Бельгія – Сенегал 2 липня 03:00 США – Боснія і Герцеговина 2 липня 22:00 Іспанія – Австрія 3 липня 02:00 Португалія – Хорватія 3 липня 06:00 Швейцарія – Алжир 3 липня 21:00 Австралія – Єгипет 4 липня 01:00 Аргентина – Кабо-Верде 4 липня 04:30 Колумбія – Гана

До слова, керманич збірної Франції Дідьє Дешам встановив рекорд чемпіонатів світу за кількістю перемог. Тепер в активі фахівця 17 звитяг на турнірі. Він перевершив німця Гельмута Шьона.

Як повідомлялося, нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду став першим футболістом, який забивав на шести чемпіонатах світу. Легендарний португалець відзначався бодай одним забитим голом на чемпіонатах світу у 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 та 2026 роках.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери дозволили росіянам приїхати на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.