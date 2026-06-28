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Австрія вирвала нічию з Алжиром і застрибнула в плейоф Чемпіонату світу

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Австрія вирвала нічию з Алжиром і застрибнула в плейоф Чемпіонату світу
Суперники завершили поєдинок із очікуваним підсумком
фото: EFE

«Червоні хрести» залишили за бортом змагань Іран

Збірна Алжиру розписала вигідну нічию (3:3) із національною командою Австрії у фінальному турі групового етапу Чемпіонату світу 2026 в квартеті J. Про це повідомляє «Главком».

Перед матчем ситуація склалася так, що для виходу в 1/16 фіналу обох команд їм достатньо зіграти внічию. Проте, грати на «нулі» суперники не стали. Хоча певний сценарій прослідковувався.

У середині першого тайму австрійці вийшли вперед – Арнаутовіч після закидання з глибини переграв кіпера в ближньому бою. Алжир відігрався перед перервою. Це Бельгалі підхопив м'яч, увійшов у штрафний та влучно пробив у ближній кут.

Збірна Австрії вдруге вийшла вперед на початку другої половин, коли Забітцер у центрі штрафного скористався пасом Лаймера. Та цього разу алжирці відігралися всього за п'ять хвилин. Ауар накрутив кількох суперників і виклав м'яч на дальню стійку для Мареза.

А в доданий час розгорнувся трилер. Спершу Алжир вийшов уперед зусиллями Мареза, який з меж штрафного поклав у дальній кут. Тепер пакувати валізи мали би австрійці. Та в останній атаці Калайджіч відправив м'яч під поперечину та врятував підопічних Ральфа Рангніка!

Результативна нічия вивела в 1/16 фіналу Кубка світу обидві команди. Австрія потрапила в плейоф із другої сходинки. Натомість збірна Алжиру потрапила до когорти щасливчиків серед третіх національних команд, відправивши додому Іран.

Чемпіонат світу 2026. Група J

Алжир – Австрія – 3:3

  • Голи: Бельгалі, 45, Марез, 60, 90+3 – Арнаутовіч, 28, Забітцер, 55, Калайджіч, 90+6

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До слова, керманич збірної Франції Дідьє Дешам встановив рекорд чемпіонатів світу за кількістю перемог. Тепер в активі фахівця 17 звитяг на турнірі. Він перевершив німця Гельмута Шьона.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери дозволили росіянам приїхати на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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