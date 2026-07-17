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Плотницький пояснив, чому Україна програла Сербії у Лізі націй

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Плотницький пояснив, чому Україна програла Сербії у Лізі націй
Олег Плотницький провів невдалу гру проти Сербії
фото: en.volleyballworld.com

Олег Плотницький: Дуже багато дарували їм і самі помилялися

Лідер збірної України з волейболу Олег Плотницький прокоментував поразку від збірної Сербії (1:3) в матчі Ліги націй. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport.ua.

Чоловіча збірна України з волейболу зазнала першої поразки у третій тиждень Ліги націй – «синьо-жовті» поступилися Сербії (1:3). Для лідера національної команди, догравальника Олега Плотницького матч вийшов найменш результативним після поновлення виступів за збірну. Проти сербів він обмежився сімома набраними очками, тоді як у решті матчів турніру набирав щонайменше 15.

«Серби добре грали, я не дуже слідкував за ними, але, мені здається, один із найкращих матчів вони зіграли саме вчора, а ми, напевно, один із найгірших, хоча моментами були навіть кращими за них, але не змогли втримати саме цей ритм. Дуже багато дарували їм і самі помилялися, десь недопрацьовували.

Зовсім не пішла гра, напевно, окрім подачі. Я пробував щось змінювати, якось підлаштуватися і знайти варіанти, але вчора просто не вдалося це зробити. Не перший і не останній раз, коли таке трапляється, але великої біди з цього робити не буду.

Сьогодні матч проти Туреччини, налаштовуємось на нього так само, як і на ті, які вже зіграли: вийдемо і будемо грати свою гру», – розповів Плотницький.

Команда Рауля Лосано продовжує розташовуватися на шостій позиції турнірної таблиці Ліги націй, маючи шість перемог у 10 матчах. Матч Туреччина – Україна стартує у п'ятницю, 17 липня, о 17:30 за київським часом.

Нагадаємо, раніше збірна України переграла Іран у Лізі націй. «Синьо-жовті» здобули перемогу в чотирьох сетах. Головним героєм української команди став діагональний Василь Тупчій.

Теги: волейбол Ліга націй Олег Плотницький

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