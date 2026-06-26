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Чемпіонату світу 2026: Швеція і Японія зіграли внічию і потрапили у плейоф

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Чемпіонату світу 2026: Швеція і Японія зіграли внічию і потрапили у плейоф
Збірна Швеції зіграла з Японією у заключному турі групового етапу ЧС-2026
фото: Getty Images

На мундіалі триває третій тур групового етапу

Збірні Швеції та Японії зіграли внічию (1:1) у матчі третього туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Переможець цього матчу безпосередньо виходив у плейоф. Але у японців, на відміну від суперників, був ще й варіант із нічиєю, який залишав за ними другий рядок. Саме Японія створила перший момент у поєдинку – подача з флангу завершилась ударом головою Маеди повз ворота. А наприкінці тайму воротар шведів Зеттерстрем потягнув складний удар у дальній кут.

У другому таймі суперники продовжували шукати свій шанс і японцям таки вдалося результативно завершити одну з атак. Стінка Доана та Уеди на фланзі завершилась передачею до центру штрафного на Маеду, який поцілив у нижній кут воріт.

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Шведам знадобилося п’ять хвилин аби відігратися. Еланга отримав передачу від Йокереса, після чого майстерно закрутив у лівий кут – 1:1. Згодом японці могли вийти вперед після удару в падінні від Огави – м’яч пролетів вище воріт.

У компенсований час шведи могли вирвати перемогу, але голкіпер Судзукі двічі врятував команду після ударів Еланги та Ісака. У підсумку матч завершився внічию 1:1. Японія з другого місця вийшла у плейоф. Швеція третя, але набравши чотири очки, також гарантувала собі стикові ігри. 

Чемпіонат світу 2026. Груповий етап. Група F. 3-й тур

Японія – Швеція 1:1

  • Голи: Маеда, 56 – Еланга, 62
Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, збірна Еквадору створила одну з найбільших сенсацій Чемпіонату світу на цей момент, перегравши Німеччину з рахунком 2:1. Еквадорці завдяки перемозі вийшли до плейоф світової першості.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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