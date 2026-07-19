Дешам поділився планами після відставки зі збірної Франції

Дідьє Дешам не відмовиться від справи всього життя

Фахівець поміркував про власне майбутнє після завершення періоду з «триколірними»

Колишній керманич національної команди Франції Дідьє Дешам не змінюватиме кардинально сферу діяльності після звільнення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на RMC Sport.

«Я не знаю, що мене чекає далі, але це буде щось інше. І цей етап теж буде хорошим. Я візьмуся за нову справу з тим же серцем і тією ж пристрастю. Я не збираюся раптово стати кондитером, політиком чи кимсь іще. Я залишуся у футболі – можливостей для цього достатньо», – заявив тренер.

Дешам відпрацював на чолі «триколірних» 14 років. За цей час він виграв Чемпіонат світу 2018 та тріумфував у Лізі націй 2020/21. Також національна команда під керівництвом фахівця дійшла до фіналів Євро-2016 та Мундіалю-2022.

Раніше Дешам тренував на клубному рівні. Першим досвідом тренера був французький «Монако». На чолі монегасків він виграв Кубок ліги та дійшов до фіналу Ліги чемпіонів 2003/04. Далі француз виграв Серію B з туринським «Ювентусом». Пізніше Дешам зробив чемпіоном Франції «Марсель», а також виграв із провансальцями три Кубки ліги та два Суперкубки Франції.

Вирішальні матчі ЧС-2026

На турнірі залишився один поєдинок. Напередодні збірна Франції поступилася Англії (4:6) у матчі за третє місце. Натомість фінал відбудеться 19 липня.

Збірна Іспанії матиме нагоду вдруге завоювати світовий титул. Зате для національної команди Аргентини потенційний тріумф стане четвертим в історії. Тим часом Франція розіграє бронзові нагороди зі збірною Англії.

Матч за третє місце Чемпіонату світу 2026:

Франція – Англія – 4:6

Фінал Чемпіонату світу 2026:

Іспанія – Аргентина

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.