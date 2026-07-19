Аргентина – Іспанія: всі протистояння фіналістів Чемпіонату світу 2026

Єдиний офіційний матч суперники зіграли 60 років тому

Фіналісти Чемпіонату світу 2026 з футболу – збірні Іспанії та Аргентини здобули по шість перемог в очних протистояннях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport.ua.

Суперники раніше зустрічались між собою 14 разів, щоправда лише один матч з них був на офіційному турнірі (Чемпіонат світу 1966, 2:1 на користь Аргентини).

В цих 14 поєдинках обидві збірні здобули по 6 перемог, ще двічі була зафіксована нічия. Різниця між забитими та пропущеними м'ячами: 19:18 на користь збірної Іспанії.

Всі матчі в історії між збірними Іспанії та Аргентини:

2026: ЧС, Іспанія – Аргентина

2018: ТМ, Іспанія – Аргентина – 6:1

2010: ТМ, Аргентина – Іспанія – 4:1

2009: ТМ, Іспанія – Аргентина – 2:1

2006: ТМ, Іспанія – Аргентина – 2:1

1999: ТМ, Іспанія – Аргентина – 0:2

1995: ТМ, Іспанія – Аргентина – 2:1

1988: ТМ, Іспанія – Аргентина – 1:1

1974: ТМ, Аргентина – Іспанія – 1:1

1972: ТМ, Іспанія – Аргентина – 1:0

1966: ЧС, Аргентина – Іспанія – 2:1

1961: ТМ, Іспанія – Аргентина – 2:0

1960: ТМ, Аргентина – Іспанія – 2:0

1953: ТМ, Аргентина – Іспанія – 1:0

1952: ТМ, Іспанія – Аргентина – 0:1

Нагадаємо, аналітики визначили фаворита у фіналі Чемпіонату світу 2026 з футболу. У вирішальному матчі мундіалю зіграють чинні чемпіони Європи Іспанія та чинні чемпіони світу Аргентина. За результатами тисяч симуляцій фаворитом із перевагою в майже 20 відсотків вважають саме Іспанію: її шанси на перемогу оцінюють у 59.5%, тоді як Аргентини – у 40.5%.

Збірні Іспанії та Аргентини підходять до фіналу без жодної поразки на Чемпіонаті світу 2026. Іспанці розпочали турнір із нічиєї проти Кабо-Верде (0:0), після чого здобули шість перемог поспіль, тоді як Аргентина виграла всі сім своїх матчів на мундіалі.

Ще до старту чемпіонату світу саме Іспанію аналітики Opta вважали головним фаворитом турніру. Перед турніром чинні чемпіони Європи мали найвищі шанси на титул, тоді як Аргентина посідала четверте місце у рейтингу та поступалася шансами Франції й Англії.

Фінал Чемпіонату світу 2026 відбудеться у неділю, 19 липня. Початок гри – о 22:00 за київським часом.