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Гравці збірної Німеччини зазнали різкої критики за боягузтво під час серії пенальті на мундіалі

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Гравці збірної Німеччини зазнали різкої критики за боягузтво під час серії пенальті на мундіалі
Лідери збірної Німеччини боялися йти пробивати вирішальний пенальті
Скріншот

Горецка, Антон, Браун і Тіау не захотіли виконувати потенційно вирішальний удар

Німецькі ЗМІ звернули увагу на цікавий момент під час серії 11-метрових у матчі Чемпіонату світу 2026, в якій Німеччина поступилася Парагваю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bild.

Збірна Німеччини вилетіла з Чемпіонату світу 2026, поступившись в 1/16 фіналу Парагваю. Все вирішилося у серії пенальті, де влучнішими були парагвайці (1:1, 3:4).

При цьому німецькі ЗМІ акцентували увагу на поведінку гравців Бундестіму під час серії 11-метрових. Коли після сейву голкіпера Німеччини Мануеля Нойєра рахунок у серії став 3:3, виникли труднощі з пошуком шостого виконавця.

Леон Горецка, Вальдемар Антон, Натаніель Браун і Малік Тіау не захотіли виконувати потенційно вирішальний удар через величезний тиск. Сміливцем став Джонатан Та, який ніколи не виконував пенальті у кар'єрі. Футболіст схибив, а з наступного удару суперник здобув перемогу.

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Нагадаємо, Німеччина вперше в історії вибула з Чемпіонату світу з футболу за результатами серії пенальті – чотири попередні рази збірна вигравала в ній. Німці зазнали лише другої поразки в серії пенальті на найбільших турнірах після того, як поступилися у фіналі Євро-1976 Чехословаччині (3:5).

До слова, головний тренер збірної Німеччини з футболу Юліан Нагельсман не планує йти у відставку після вильоту команди з Чемпіонату світу 2026. 38-річний тренер заявив, що хоче залишитися на своїй посаді, оскільки його контракт з Німецьким футбольним союзом розрахований ще на два роки, тобто до 2028-го.

«Я готовий працювати далі, якщо цього хочуть, а якщо мене не хочуть бачити на цій посаді, мені мають про це сказати. Я не з тих, хто тікає. Я хочу продовжувати, але у футболі не все завжди залежить від тебе. Якщо Німецький футбольний союз (DFB) цього бажає, тоді я готуватиму команду до Чемпіонату Європи та Ліги націй», – сказав Нагельсман.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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