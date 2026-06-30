Гравці збірної Німеччини зазнали різкої критики за боягузтво під час серії пенальті на мундіалі

Горецка, Антон, Браун і Тіау не захотіли виконувати потенційно вирішальний удар

Німецькі ЗМІ звернули увагу на цікавий момент під час серії 11-метрових у матчі Чемпіонату світу 2026, в якій Німеччина поступилася Парагваю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bild.

Збірна Німеччини вилетіла з Чемпіонату світу 2026, поступившись в 1/16 фіналу Парагваю. Все вирішилося у серії пенальті, де влучнішими були парагвайці (1:1, 3:4).

При цьому німецькі ЗМІ акцентували увагу на поведінку гравців Бундестіму під час серії 11-метрових. Коли після сейву голкіпера Німеччини Мануеля Нойєра рахунок у серії став 3:3, виникли труднощі з пошуком шостого виконавця.

Леон Горецка, Вальдемар Антон, Натаніель Браун і Малік Тіау не захотіли виконувати потенційно вирішальний удар через величезний тиск. Сміливцем став Джонатан Та, який ніколи не виконував пенальті у кар'єрі. Футболіст схибив, а з наступного удару суперник здобув перемогу.

Нагадаємо, Німеччина вперше в історії вибула з Чемпіонату світу з футболу за результатами серії пенальті – чотири попередні рази збірна вигравала в ній. Німці зазнали лише другої поразки в серії пенальті на найбільших турнірах після того, як поступилися у фіналі Євро-1976 Чехословаччині (3:5).

До слова, головний тренер збірної Німеччини з футболу Юліан Нагельсман не планує йти у відставку після вильоту команди з Чемпіонату світу 2026. 38-річний тренер заявив, що хоче залишитися на своїй посаді, оскільки його контракт з Німецьким футбольним союзом розрахований ще на два роки, тобто до 2028-го.

«Я готовий працювати далі, якщо цього хочуть, а якщо мене не хочуть бачити на цій посаді, мені мають про це сказати. Я не з тих, хто тікає. Я хочу продовжувати, але у футболі не все завжди залежить від тебе. Якщо Німецький футбольний союз (DFB) цього бажає, тоді я готуватиму команду до Чемпіонату Європи та Ліги націй», – сказав Нагельсман.