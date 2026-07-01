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Збірна Англії вирвала в ДР Конго путівку в 1/8 фіналу Чемпіонату світу

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Збірна Англії вирвала в ДР Конго путівку в 1/8 фіналу Чемпіонату світу
Гаррі Кейн підтвердив статус суперзірки
фото: EFE

Колектив Томаса Тухеля продемонстрував волю до перемоги

Національна команда Англії здобула непросту перемогу над збірною ДР Конго в 1/16 фіналу Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Піддані короля обійшлися без поразок на груповому етапі. Англійська збірна стартувала з фестивальної перемоги над Хорватією (4:2). Забитими м'ячами відзначилися форвард Кейн (двічі), півзахисник Беллінгем і нападник Рашфорд. Потім підопічні Тухеля розписали нічию зі збірною Гани (0:0). Наостанок «Три леви» здолали панамців (2:0). Голи до свого активу записали ті ж Кейн (пенальті) та Беллінгем.

ДР Конго розпочала турнір із сенсаційної нічиєї проти збірної Португалії (1:1). Історичний гол оформив нападник Вісса. Потім «леопарди» поступилися колумбійцям (0:1). У фінальному турі команда Себастьєна Десабра розібралася з Узбекистаном (3:1). Цього разу Вісса оформив дубль, зокрема реалізував одинадцятиметровий. Ще один м'яч забив форвард Маєле.

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Перебіг подій

Африканці стартували з активного пресингу. Такий підхід швидко дав результат. На 7-й хвилині команді Себастьєна Десабра вдалося відкрити рахунок – Сіпенга прийняв м'яч ліворуч у штрафному та відправив у ближній кут.

«Три леви» прийшли до тями після водопою. До перерви підопічні Томаса Тухеля змарнували кілька моментів. Кураж упіймав кіпер збірної ДР Конго Мпасі, який впорався з ударами Беллінгема (двічі) та Кейна. Зате ледь не подвоїв перевагу «леопардів» Вісса – стійка.

Тиск Англії на старті другої половини успіхом не увінчався. Конголезці стійко перенесли серію атак і відсунули гру подалі від власних воріт. Однак, незабаром ключовим у поєдинку став другий водопій.

Саме після нього до справи взявся Кейн. Форвард «Трьох левів» перевернув матч за якихось 11 хвилин. Спершу він із лінії воротарського головою замкнув навіс Гордона. А потім у межах штрафного підлаштував м'яч під праву ногу та вгатив під поперечину – 2:1 у підсумку!

Cup tree provided by Sofascore

Чемпіонат світу 2026. 1/16 фіналу

Англія – ДР Конго – 2:1

  • Голи: Кейн, 75, 86 – Сіпенга, 7

До слова, збірна Еквадору залишилася без головного тренера після вильоту з ЧС-2026. Себастьян Беккасесе пішов із посади після поразки від Мексики (0:2). Він попрацював із національною командою два роки.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери дозволили росіянам приїхати на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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