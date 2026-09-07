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Прем'єр-ліга назвала найкращих футболіста та тренера серпня

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Прем'єр-ліга назвала найкращих футболіста та тренера серпня
Фран Фернандес класно розпочав новий сезон
фото: ФК «Карпати»

Обидві нагороди дісталися представникам одного клубу

Українська Прем'єр-ліга віддали призи місяця львівським «Карпатам». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Нападник «левів» Ян Костенко – найкращий гравець серпня в Прем'єр-лізі. У звітний період він провів три поєдинки в чемпіонаті України. До свого активу українець записав два голи.

Натомість керманич «Карпат» Фран Фернандес – найкращий тренер місяця в УПЛ. Його підопічні на серпневому відрізку не зазнали жодної поразки. «Зелено-білі» здолали криворізький «Кривбас» (4:1), переграли черкаський ЛНЗ (3:0) та обіграли чернівецьку «Буковину» (3:0), а також розписали нічию з київським «Лівим Берегом» (1:1).

Кого випередив Ян Костенко

Найкращих футболіста та тренера УПЛ обрали за підсумками голосування: окреме – серед уболівальників у мережі, інше – серед коментаторів, експертів УПЛ ТБ і представників медіа, зокрема й «Главкома». Далі обидві версії склали разом.

Костенко за підсумками обох частин голосування випередив одноклубника Фелліпе Вієйру. Той став фаворитом експертів (25 % голосів), але серед фанатів опинився аж на четвертому місці (13,2 %). Натомість нападник «Карпат» набрав чимало в обох категоріях – 22,3 % та 31 % відповідно. Третім став півзахисник житомирського «Полісся» Владислав Велетень.

Кого випередив Фран Фернандес

Натомість щодо найкращого тренера серпня експерти та вболівальники виявилися солідарними. Кандидатуру іспанського фахівця підтримали 46,8 % медійників і аж 55,2 % шанувальників футболу.

Фернандес упевнено випередив Руслана Ротаня. Керманич «поліських вовків» оформив минулого місяця три перемоги та зазнав на чолі житомирян несподіваної поразки від луганської «Зорі» (1:2). Як наслідок, його підтримали лише трохи більше чверті опитаних. Третім став головний тренер кам'янець-подільського «Епіцентра» Сергій Нагорняк.

До слова, київське «Динамо» не змогло дотиснути ЛНЗ із Черкас у Прем'єр-лізі. Матч завершився нульовою нічиєю. Обидва колективи вдруге поспіль втратили очки.

Нагадаємо, одеський «Чорноморець» розписав нічию з «Лівим Берегом» із Києва в УПЛ. Матч завершився без голів. Столичні «лелеки» звели внічию усі поєдинки сезону.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Карпати УПЛ

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