Збірна Іспанії з футболу повторила рекордну безпрограшну серію в ігровий час
Іспанці обіграли на ЧС-2026 Уругвай довели серію до 33 матчів
Збірна Іспанії з футболу продовжила свою безпрограшну серію в усіх турнірах в ігровий час до 33 матчів. Про це повідомляє «Главком».
Сталося це в поєдинку третього туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 проти збірної Уругваю (1:0). Переможний м’яч забив Алекс Баена наприкінці першого тайму.
Збірна Іспанії не програє 33 офіційні матчі поспіль (26 перемог та 7 нічиїх). Остання поразка була від Шотландії у березні 2023 року у кваліфікації чемпіонату Європи (0:2). «Червона фурія» повторила рекорд національної команди Бразилії, яка видала аналогічну серію у проміжку 1993-1998.
Додамо, що у статистиці не враховуються поєдинки, які закінчувалися серією пенальті. Нагадаємо, що Іспанія поступилася Португалії у фіналі Ліги націй минулого року (2:2, пенальті – 3:5).
Нагадаємо, що визначились 28 команд, які гарантували собі участь у 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу.
Учасники 1/16 фіналу Чемпіонату світу
- Мексика
- Південна Африка
- Швейцарія
- Канада
- Бразилія
- Марокко
- США
- Німеччина
- Кот-д'Івуар
- Франція
- Норвегія
- Аргентина
- Колумбія
- Боснія та Герцеговина
- Еквадор
- Нідерланди
- Японія
- Швеція
- Австралія
- Бельгія
- Єгипет
- Іспанія
- Кабо-Верде
- Норвегія
- Сенегал
- Португалія
- Англія
- Гана
На даний момент визначилися дев'ять пар 1/16 фіналу Чемпіонату світу.
1/16 фіналу Чемпіонату світу
- Німеччина – Парагвай
- Франція – Швеція
- Південна Африка – Канада
- Нідерланди – Марокко
- США – Боснія та Герцеговина
- Бразилія – Японія
- Кот-д'Івуар – Норвегія
- Аргентина – Кабо-Верде
- Австралія – Єгипет
Перший поєдинок 1/16 фіналу мундіалю буде зіграний у неділю, 28 червня. У ньому зіграють Канада та Південна Африка. Зустріч відбудеться в Інглвуді (США). Початок гри о 22:00 за київським часом.
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