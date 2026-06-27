Збірна Іспанії з футболу повторила рекордну безпрограшну серію в ігровий час

Збірна Іспанії успішно розпочала свої виступи на ЧС-2026

Іспанці обіграли на ЧС-2026 Уругвай довели серію до 33 матчів

Збірна Іспанії з футболу продовжила свою безпрограшну серію в усіх турнірах в ігровий час до 33 матчів. Про це повідомляє «Главком».

Сталося це в поєдинку третього туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 проти збірної Уругваю (1:0). Переможний м’яч забив Алекс Баена наприкінці першого тайму.

Збірна Іспанії не програє 33 офіційні матчі поспіль (26 перемог та 7 нічиїх). Остання поразка була від Шотландії у березні 2023 року у кваліфікації чемпіонату Європи (0:2). «Червона фурія» повторила рекорд національної команди Бразилії, яка видала аналогічну серію у проміжку 1993-1998.

Додамо, що у статистиці не враховуються поєдинки, які закінчувалися серією пенальті. Нагадаємо, що Іспанія поступилася Португалії у фіналі Ліги націй минулого року (2:2, пенальті – 3:5).

Нагадаємо, що визначились 28 команд, які гарантували собі участь у 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу.

Учасники 1/16 фіналу Чемпіонату світу

Мексика

Південна Африка

Швейцарія

Канада

Бразилія

Марокко

США

Німеччина

Кот-д'Івуар

Франція

Норвегія

Аргентина

Колумбія

Боснія та Герцеговина

Еквадор

Нідерланди

Японія

Швеція

Австралія

Бельгія

Єгипет

Іспанія

Кабо-Верде

Норвегія

Сенегал

Португалія

Англія

Гана

На даний момент визначилися дев'ять пар 1/16 фіналу Чемпіонату світу.

1/16 фіналу Чемпіонату світу

Німеччина – Парагвай

Франція – Швеція

Південна Африка – Канада

Нідерланди – Марокко

США – Боснія та Герцеговина

Бразилія – Японія

Кот-д'Івуар – Норвегія

Аргентина – Кабо-Верде

Австралія – Єгипет

Перший поєдинок 1/16 фіналу мундіалю буде зіграний у неділю, 28 червня. У ньому зіграють Канада та Південна Африка. Зустріч відбудеться в Інглвуді (США). Початок гри о 22:00 за київським часом.