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Збірна Іспанії з футболу повторила рекордну безпрограшну серію в ігровий час

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Збірна Іспанії з футболу повторила рекордну безпрограшну серію в ігровий час
Збірна Іспанії успішно розпочала свої виступи на ЧС-2026
фото: Getty Images

Іспанці обіграли на ЧС-2026 Уругвай довели серію до 33 матчів

Збірна Іспанії з футболу продовжила свою безпрограшну серію в усіх турнірах в ігровий час до 33 матчів. Про це повідомляє «Главком».

Сталося це в поєдинку третього туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 проти збірної Уругваю (1:0). Переможний м’яч забив Алекс Баена наприкінці першого тайму.

Збірна Іспанії не програє 33 офіційні матчі поспіль (26 перемог та 7 нічиїх). Остання поразка була від Шотландії у березні 2023 року у кваліфікації чемпіонату Європи (0:2). «Червона фурія» повторила рекорд національної команди Бразилії, яка видала аналогічну серію у проміжку 1993-1998.

Додамо, що у статистиці не враховуються поєдинки, які закінчувалися серією пенальті. Нагадаємо, що Іспанія поступилася Португалії у фіналі Ліги націй минулого року (2:2, пенальті – 3:5).

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Нагадаємо, що визначились 28 команд, які гарантували собі участь у 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу.

Учасники 1/16 фіналу Чемпіонату світу

  • Мексика
  • Південна Африка
  • Швейцарія
  • Канада
  • Бразилія
  • Марокко
  • США
  • Німеччина
  • Кот-д'Івуар
  • Франція
  • Норвегія
  • Аргентина
  • Колумбія
  • Боснія та Герцеговина
  • Еквадор
  • Нідерланди
  • Японія
  • Швеція
  • Австралія
  • Бельгія
  • Єгипет
  • Іспанія
  • Кабо-Верде
  • Норвегія
  • Сенегал
  • Португалія
  • Англія
  • Гана

На даний момент визначилися дев'ять пар 1/16 фіналу Чемпіонату світу.

1/16 фіналу Чемпіонату світу

  • Німеччина – Парагвай
  • Франція – Швеція
  • Південна Африка – Канада
  • Нідерланди – Марокко
  • США – Боснія та Герцеговина
  • Бразилія – Японія
  • Кот-д'Івуар – Норвегія
  • Аргентина – Кабо-Верде
  • Австралія – Єгипет

Перший поєдинок 1/16 фіналу мундіалю буде зіграний у неділю, 28 червня. У ньому зіграють Канада та Південна Африка. Зустріч відбудеться в Інглвуді (США). Початок гри о 22:00 за київським часом.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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