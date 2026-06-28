Україна – Болгарія: де дивитися поєдинок Ліги націй з волейболу

Поєдинок України та Болгарії буде транслюватися на каналі «Суспільне Спорт»

Гра Україна – Болгарія розпочнеться у неділю, 28 червня, о 14:00 за київським часом

Чоловіча збірна України з волейболу продовжує виступи у Лізі націй 2026. Про це повідомляє «Главком».

Сьогодні, 28 червня, українські волейболісти проведуть поєдинок проти збірної Болгарії.

Де дивитися гру Україна – Болгарія

Гра Україна – Болгарія розпочнеться у неділю, 28 червня, о 14:00 за київським часом.

Поєдинок буде транслюватися на каналі «Суспільне Спорт», місцевих каналах «Суспільного» та YouTube-каналі «Суспільне Спорт».

Розклад матчів збірної України на другий тиждень Ліги націй

Як повідомлялося, волейбольна збірна України несподівано переграла чемпіонів світу – збірну Італії.

Нагадаємо, українці Дмитро Янчук, Юрій Семенюк та Ілля Ковальов увійшли у топ-3 особистих рейтингів гравців першого змагального тижня чоловічої Ліги націй з волейболу.

Зокрема Янчук став найкращим за ейсами. Українець заробив 13 очок на подачах та одноосібно очолив рейтинг турніру за цим показником.