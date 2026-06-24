Україна – Бразилія: де дивитися матч чоловічої Ліги націй з волейболу

У Лізі націй з волейболу Україна та Бразилія між собою зіграють вдруге

Поєдинок Україна – Бразилія розпочнеться у середу, 24 червня, о 17:30 за київським часом

Чоловіча збірна України з волейболу розпочинає другий тиждень сезону Ліги націй 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Перший поєдинок українські волейболісти проведуть проти лідера сезону Бразилії.

У Лізі націй з волейболу Україна та Бразилія між собою зіграють вдруге. Торік ці команди теж між собою перетиналися — бразильці лише на тайбрейку здолали українців.

Де дивитися гру Україна – Бразилія

Початок гри Україна – Бразилія – у середу, 24 червня, о 17:30 за київським часом.

Поєдинок буде транслюватися на каналі «Суспільне Спорт», місцевих каналах «Суспільного» та YouTube-каналі «Суспільне Спорт».

Розклад матчів збірної України на другий тиждень Ліги націй:

Середа, 24 червня. 17:30. Україна – Бразилія

Четвер, 25 червня. 17:30. Україна – Італія

П'ятниця, 26 червня. 17:30. Україна – Канада

Неділя, 28 червня. 14:00. Болгарія – Україна

До другого тижня Ліги націй збірна України підходить на восьмому місці в турнірній таблиці. В активі «синьо-жовтих» сім очок та дві перемоги над збірними Куби і Китаю.

Нагадаємо, українці Дмитро Янчук, Юрій Семенюк та Ілля Ковальов увійшли у топ-3 особистих рейтингів гравців першого змагального тижня чоловічої Ліги націй з волейболу. Зокрема Янчук став найкращим за ейсами. Українець заробив 13 очок на подачах та одноосібно очолив рейтинг турніру за цим показником.