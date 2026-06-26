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Українці здобули сім нагород на юніорському Чемпіонаті світу з кульової стрільби

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Українці здобули сім нагород на юніорському Чемпіонаті світу з кульової стрільби
Українці з медалями повертаються з юніорського Чемпіонату світу

Україну на юніорській світовій першості представляли 16 атлетів

Сім медалей завоювали українські спортсмени на юніорському Чемпіонаті світу з кульової стрільби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Змагання проходили з 16 по 26 червня у місті Зуль (Німеччина). Турнір зібрав понад 800 спортсменів із 70 країн світу.

Нашу державу представляли 16 атлетів.

За підсумками змагань українці сім разів підіймалися на подіум

Золото:

  • Командні змагання (Олексій Ціон, Владислав Медушевський та Іван Мартинов) – стрільба зі швидкострільного пістолета.
  • Командні змагання (Олексій Ціон, Владислав Медушевський та Іван Мартинов) – стрільба зі стандартного пістолета.

Срібло:

  • Командні змагання (Олексій Ціон, Владислав Медушевський та Іван Мартинов) – стрільба зі спортивного пістолета.
  • Олексій Ціон – вправа зі стандартного пістолета.

Бронза:

  • Владислав Медушевський – стрільба зі спортивного пістолета (25 м).
  • Владислав Медушевський – стрільба зі стандартного пістолета.
  • Командні змагання (Максим Гімон, Іван Мартинов та Максим Камінський) – стрільба з довільного пістолета.

Нагадаємо, американські тенісистки Серена та Вінус Вільямс виступлять разом у парному розряді на Вімблдоні.

Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг

  • Італія – Китай
  • Україна – Бельгія
  • Казахстан – Іспанія
  • Чехія – Велика Британія

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.

Теги: кульова стрільба спорт

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