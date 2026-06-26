Українці здобули сім нагород на юніорському Чемпіонаті світу з кульової стрільби
Україну на юніорській світовій першості представляли 16 атлетів
Сім медалей завоювали українські спортсмени на юніорському Чемпіонаті світу з кульової стрільби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.
Змагання проходили з 16 по 26 червня у місті Зуль (Німеччина). Турнір зібрав понад 800 спортсменів із 70 країн світу.
Нашу державу представляли 16 атлетів.
За підсумками змагань українці сім разів підіймалися на подіум
Золото:
- Командні змагання (Олексій Ціон, Владислав Медушевський та Іван Мартинов) – стрільба зі швидкострільного пістолета.
- Командні змагання (Олексій Ціон, Владислав Медушевський та Іван Мартинов) – стрільба зі стандартного пістолета.
Срібло:
- Командні змагання (Олексій Ціон, Владислав Медушевський та Іван Мартинов) – стрільба зі спортивного пістолета.
- Олексій Ціон – вправа зі стандартного пістолета.
Бронза:
- Владислав Медушевський – стрільба зі спортивного пістолета (25 м).
- Владислав Медушевський – стрільба зі стандартного пістолета.
- Командні змагання (Максим Гімон, Іван Мартинов та Максим Камінський) – стрільба з довільного пістолета.
Нагадаємо, американські тенісистки Серена та Вінус Вільямс виступлять разом у парному розряді на Вімблдоні.
Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.
У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.
Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг
- Італія – Китай
- Україна – Бельгія
- Казахстан – Іспанія
- Чехія – Велика Британія
Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.
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