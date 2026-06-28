Росія обманом втягує у війну мешканців екзотичної країни – CNN

Журналісти поспілкувалися з родичами завербованих перуанців, які зникли через кілька місяців після прибуття в РФ

У Латинській Америці з’являється дедалі більше мереж, що шукають охочих воювати за Росію. Однак чоловіків відправляють на фронт обманом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Журналісти поспілкувалися з родичами завербованих перуанців, які зникли через кілька місяців після вильоту. Один із них наприкінці січня сказав матері, що їде до РФ працювати кухарем і сподівається отримати громадянство. Але незабаром він надіслав відео, у якому розповів, що став солдатом армії РФ. На відео він рив окопи разом з іншими іноземцями в лісі на окупованій території України. Також він сказав, що «командир карає його за неналежну поведінку», і після цього дзвінки додому припинилися. Останній зв’язок з ним був у квітні.

Подібних історій журналісти знайшли 12. У тому числі історію тюремного наглядача, який сказав дружині, що працюватиме в РФ охоронцем. Хоча його листування з вербувальником вказувало на те, що він погодився підписати контракт із російською армією. Після прибуття до РФ тон його повідомлень змінився: він писав про голод, жорстокість військових і постійні атаки безпілотників. В останньому повідомленні він написав, що збирається отримати зброю. За словами інших перуанців, він загинув у результаті удару дрона.

Більшість завербованих чоловіків – із бідних верств населення, вони не дуже добре орієнтувалися в міжнародній ситуації. Їхні родичі виходять на протести біля російського посольства в Лімі та Міністерства закордонних справ Перу.

Видання пише, що російські вербувальники активно працюють у країнах, що розвиваються, обіцяючи їм роботу з високими зарплатами. Але ті, хто погоджується, дуже швидко опиняються на фронті. Мережі таких вербувальників діють в африканських країнах, у Непалі. Після того, як Росії вдалося знайти в Непалі кілька тисяч нових солдатів, Непал заборонив будь-які поїздки в Україну чи Росію з метою працевлаштування.

Прокуратура Перу також оголосила про початок розслідування вербування російських громадян. Вони охарактеризували це як «торгівлю людьми». На сьогодні в прокуратурі зареєстровано 36 скарг про зниклих родичів та «примусову участь у війні проти України». А за даними Міністерства закордонних справ Перу, уряд надіслав до РФ щонайменше 247 запитів щодо надання інформації про перуанців, які перебувають у російській армії. Адвокати повідомили, що до армії РФ могли потрапити 800 громадян Перу.

Нагадаємо, громадянин Узбекистану, який воював у складі російської армії та потрапив у полон до українських військових, зізнався, що протягом усього життя не навчився ні читати, ні писати.

Раніше полоненого окупанта здивувала власна матір. Російський військовослужбовець Ілля потрапив у полон та вперше за довгий час отримав змогу поговорити з матір’ю. Однак жінка не те що не зраділа, почувши голос сина, вона здивувала відсутністю будь-яких емоцій. Так, під час розмови мати спершу не одразу розуміє, що відбувається, і кілька разів перепитує, що сталося.

Крім того, полонений окупант насмішив розповіддю про те, як заблукав та опинився на війні. За словами росіянина, він працював електромонтером і вирушив у відрядження. Але через погане знання географії заблукав і не усвідомлював, де саме перебуває.