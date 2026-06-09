«Ролан Гаррос» 2026 побив власний рекорд відвідуваності

Понад 727 000 глядачів відвідали матчі тенісного турніру

«Ролан Гаррос» 2026 встановив новий рекорд відвідуваності, завдяки появі дешевших квитків і розширенню трибун. Про це повідомляє «Главком».

Цьогорічний Відкритий чемпіонат Франції з тенісу встановив новий рекорд відвідуваності, суттєво перевершивши попереднє досягнення 2025 року, коли матчі турніру відвідали 687 249 глядачів.

Зростання аудиторії забезпечив успішний продаж квитків на Opening Week – тиждень кваліфікаційних змагань перед стартом основної сітки турніру. Відбіркові матчі тепер перетворилися на повноцінний елемент програми «Ролан Гаррос». У 2026 році їх відвідали 138 тисяч глядачів. Сприяла цьому й поміркована вартість квитків на матчі Opening Week, ціна стартувала від 29 євро.

Ще одна причина зростання відвідуваності – масштабна модернізація комплексу Roland Garros, яка розпочалася у 2020-х роках. Роботи з реконструкції та розширення інфраструктури дозволили збільшити місткість арени та підвищити комфорт для глядачів.

«Ролан Гаррос» 2026 став історичним і для українського тенісу. Вперше у його півфіналі змагалася українка Марта Костюк, яка у чвертьфіналі здолала іншу українку Еліну Світоліну.

Переможцями паризького Грендслему стали німецький тенісист Александр Звєрєв та «нейтральна» Мірра Андрєєва.

Нагадаємо, українська тенісистка Марта Костюк прокоментувала поразку від безпрапорної Мірри Андрєєвої у 1/2 фіналу «Ролан Гаррос». Остання представниця України на French Open зізналася, що бачила можливість для зміни перебігу подій на корті.

«Так, я повернулася в гру, але сьогодні подача в мене не працювала належним чином. Думаю, я багато поспішала. У моїй грі було трохи більше хаосу, ніж зазвичай. Я не надто замислювалася про це. Просто намагалася грати очко за очком. Я майже не концентрувалася на рахунку», – пояснила українка.

Костюк досягнула найбільшої вершини в тенісній кар'єрі. Досі вона жодного разу не виходила в півфінали мейджорів. А в рейтингу WTA українська тенісистка піднялася на 12-те місце.