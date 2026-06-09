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«Ролан Гаррос» 2026 побив власний рекорд відвідуваності

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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«Ролан Гаррос» 2026 побив власний рекорд відвідуваності
Аншлаг на фінальному матчі чоловіків «Ролан Гаррос» 2026
Скріншот

Понад 727 000 глядачів відвідали матчі тенісного турніру

«Ролан Гаррос» 2026 встановив новий рекорд відвідуваності, завдяки появі дешевших квитків і розширенню трибун. Про це повідомляє «Главком».

Цьогорічний Відкритий чемпіонат Франції з тенісу встановив новий рекорд відвідуваності, суттєво перевершивши попереднє досягнення 2025 року, коли матчі турніру відвідали 687 249 глядачів.

Зростання аудиторії забезпечив успішний продаж квитків на Opening Week – тиждень кваліфікаційних змагань перед стартом основної сітки турніру. Відбіркові матчі тепер перетворилися на повноцінний елемент програми «Ролан Гаррос». У 2026 році їх відвідали 138 тисяч глядачів. Сприяла цьому й поміркована вартість квитків на матчі Opening Week, ціна стартувала від 29 євро.

Ще одна причина зростання відвідуваності – масштабна модернізація комплексу Roland Garros, яка розпочалася у 2020-х роках. Роботи з реконструкції та розширення інфраструктури дозволили збільшити місткість арени та підвищити комфорт для глядачів.

«Ролан Гаррос» 2026 став історичним і для українського тенісу. Вперше у його півфіналі змагалася українка Марта Костюк, яка у чвертьфіналі здолала іншу українку Еліну Світоліну.

Переможцями паризького Грендслему стали німецький тенісист Александр Звєрєв та «нейтральна» Мірра Андрєєва.

Нагадаємо, українська тенісистка Марта Костюк прокоментувала поразку від безпрапорної Мірри Андрєєвої у 1/2 фіналу «Ролан Гаррос». Остання представниця України на French Open зізналася, що бачила можливість для зміни перебігу подій на корті.

«Так, я повернулася в гру, але сьогодні подача в мене не працювала належним чином. Думаю, я багато поспішала. У моїй грі було трохи більше хаосу, ніж зазвичай. Я не надто замислювалася про це. Просто намагалася грати очко за очком. Я майже не концентрувалася на рахунку», – пояснила українка.

Костюк досягнула найбільшої вершини в тенісній кар'єрі. Досі вона жодного разу не виходила в півфінали мейджорів. А в рейтингу WTA українська тенісистка піднялася на 12-те місце.

Теги: теніс Ролан Гаррос Марта Костюк

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