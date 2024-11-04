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Заступника начальника тилу Росгвардії заарештовано у справі про хабар

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Заступника начальника тилу Росгвардії заарештовано у справі про хабар
У РФ заступника начальника тилу Росгвардії генерал-майора Мірзу Мірзаєва заарештовано у справі про хабар
фото: прес-служба Південного округу Росгвардії

Деталі справи наразі невідомі

Військовий суд заарештував заступника начальника тилу Росгвардії генерал-майора Мірзу Мірзаєва у справі про хабар. Про це повідомляє російський пропагандистський ресурс ТАРС із посиланням на джерело у правоохоронних органах.

Інших подробиць співрозмовник агентства не навів.

Про те, що проти Мірзаєва порушено кримінальну справу про хабар, також пише «РИА Новости».

За інформацією телеграм-каналу Mash, 52-річний Мірзаєв зажадав від постачальника модулів для будівель, що швидко будуються, 140 мільйонів рублів і «погрожував розірвати контракт вартістю 480 мільйонів, якщо грошей не буде». Постачальник, як стверджує канал, переказав генералу гроші через посередника.

Офіційного підтвердження інформації Mash немає.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін своїм указом збільшив штатну чисельність російської армії до 2 млн 389 тис. осіб. Документ публікують російські пропагандисти. Очільник Кремля збільшив чисельність свого війська на 180 тис. –  до 2 млн 389 тис. осіб. Серед них – 1,5 млн військовослужбовців.

До відома, востаннє Путін збільшував чисельність армії у грудні 2023 року, тоді вона становила 2 209 130 осіб, з яких 1 320 000 – військові.

Наразі в Україні дислоковано понад 30 тис. співробітників Росгвардії. Більшість особового складу  займається охороною тилу, і лише кілька підрозділів беруть участь у боях на передовий. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у X (Twitter).

До слова, російська армія цьогоріч заплатила високу ціну, щоб досягти успіхів на фронті в Україні. Втрати вбитими та пораненими з початку війни становлять 500 тисяч осіб. Про це заявив новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції.

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Теги: корупція хабар росія

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