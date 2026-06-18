Працівник стадіону «Ацтека», який продав акредитацію на Чемпіонат світу, потрапив за ґрати

24-річний чоловік продавав акредитацію за 130 євро

Поліція заарештувала одного із працівників стадіону «Ацтека» у Мехіко, який намагався продати акредитацію на матчі чемпіонату світу 2026 року з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Parisien.

За даними джерела, 24-річний чоловік продавав акредитацію за 130 євро.

Справу передано до прокуратури.

Нагадаємо, Англія перемогла Хорватію у грі Чемпіонату світу.

Хід матчу

Англійці активно розпочали зустріч і вже на старті отримали право на пенальті. Сталося це через те, що Лука Модрич у власному штрафному збив Ноні Мадуеке. Це випустило «на точку» Гаррі Кейн. Хоча претендент на Золоту бутсу не зміг переграти Домініка Ліваковича з першої спроби, він отримав ще один шанс перебити пенальті через передчасний вихід хорватського воротаря. З другої спроби капітан англійців не схибив і відкрив рахунок.

На 36-й хвилині Маріо Пашалич створив момент на правому фланзі штрафного майданчика, коли відкотив м'яч під удар Мартіну Батуріні, а той чудовим пострілом у дальню дев'ятку, який не зміг парирувати Джордан Пікфорд.

На 42-й хвилині Деклан Райс ідеально подав з кутового, а Гаррі Кейн виграв боротьбу на другому поверсі та оформив дубль. У компенсований до першого тайму час Іван Перішич виграв боротьбу після подачі та скинув м'яч уздовж воріт, де Петар Муса з кількох метрів переправив його у сітку, що зафіксувало рахунок на позначці 2:2 після надзвичайно насиченого першого тайму.

Другий тайм англійці розпочали майже ідеально. Не минуло й двох хвилин після відновлення гри, як Джуд Беллінгем продемонстрував свою індивідуальну майстерність. Хавбек прорвався до штрафного майданчика та ударом під дальню штангу знову вивів свою команду вперед.

За п'ять хвилин до завершення основного часу Сака знайшов партнера передачею у штрафний майданчик, а Рашфорд холоднокровно пробив повз Ліваковича у нижній кут.

Чемпіонат світу 2026. Груповий етап. Квартет L

Англія – Хорватія 4:2 (2:2)