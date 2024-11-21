Захарова сказала, що США нібито продовжують провокувати Росію

Прессекретар МЗС РФ Марія Захарова пригрозила Польщі «потенційним ураженням» через відкриття бази США. Про це повідомляє пропагандистське російське видання «Риа Новости».

«База протиракетної оборони в Польщі давно поповнила список пріоритетних цілей для потенційного ураження, що за необхідності може бути забезпечено широким спектром новітніх озброєнь», – йдеться у заяві.

За словами Захарової, США нібито продовжують провокувати Росію й сприяти «наростанню напруженості та стратегічних ризиків».

Нагадаємо, що у Польщі запрацювала база протиракетної оборони Aegis Ashore. Про це 10 липня повідомила пресслужба НАТО.

Новий об’єкт протиракетної оборони США відкрили в Редзіково, Польща. Він є частиною більшого протиракетного щита НАТО і призначений для виявлення, відстеження та перехоплення балістичних ракет малої та середньої дальності.

До слова, зранку, 21 листопада, польська авіація та літаки союзників були підняті в повітря для захисту повітряного простору країни через ракетний обстріл РФ території України. Про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі.