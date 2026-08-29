Чинний чемпіон Формули-1 остаточно визначився з майбутнім

Пілот не робитиме різких кар'єрних кроків

Британський гонщик Ландо Норріс продовжив контракт зі стайнею «Макларен». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт команди.

Чемпіон Формули-1 підписав договір до кінця 2030 року. Сторони також передбачили в договорі опцію продовження співпраці. Британець захищає кольори «Макларена» з моменту дебюту в чемпіонаті світу.

Норріс розпочав виступи в Королеві автоспорту в сезоні-2019. Перший подіум він завоював на другий рік, а першу перемогу здобув у сезоні-2024. Торік він завоював титул у боротьбі з напарником по команді Оскаром Піастрі та пілотом «Ред Булла» Максом Ферстаппеном.

На цей момент Норріс провів 164 гран-прі. До свого активу він записав 13 перемог, 18 поулів і 20 швидких кіл. Британський гонщик 48 разів зійшов на подіум.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.