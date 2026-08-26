Претендент на титул MotoGP пропустить прийдешній етап сезону-2026

Інтрига в чемпіонаті отримала новий поштовх

Мотогонщик команди «Трекгаус» Ай Огура не братиме участі в Гран-прі Арагону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу MotoGP.

Японський пілот зазнав ушкодження під час підготовки до етапу. Один із лідерів нинішнього сезону травмував ліву руку. Ступінь та інші деталі травми наразі не розкривають.

«Трекгаус» оперативно підшукав тимчасову заміну Огурі. На Гран-прі Арагону його замінить італієць Лоренцо Савадорі. Цьогоріч останній брав участь в Гран-прі Іспанії за кермом «Апрільї», але не фінішував.

Огура наразі йде третім у загальному заліку пілотів (203 очки). Проміжний лідер – іспанський мотогонщик Хорхе Мартін із «Апрільї» (240 балів). Другим іде його напарник по команді Марко Бедзеккі, який набрав 209 пунктів.

До слова, іменитий ексгонщик Формули-1 Ральф Шумахер одружився зі своїм партнером. Він побрався з французом Етьєном Буске-Кассанем. Весілля відбулося майже за два роки після камінг-ауту спортсмена.

Нагадаємо, раніше Гран-прі Лас-Вегаса підписав тривалий контракт із Формулою-1. Контракт розрахований на 10 років. Етап залишиться в графіку гонок «Великого цирку» щонайменше до сезону-2037.