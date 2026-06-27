Бельгія здобула першу перемогу на Чемпіонаті світу 2026

Бельгія перемогла Нову Зеландію

У суботу, 27 червня 2026 року, збірна Нової Зеландії протистояла національній команді Бельгії у рамках третього туру групового етапу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

У першому турі Нова Зеландія розійшлася миром із Іраном (2:2). Дубль в складі команди Даррена Бейзлі оформив вінгер Джаст. Натомість потім новозеландці поступилися збірній Єгипту (1:3). Єдиний м'яч забив оборонець Сурман.

Тим часом бельгійська збірна двічі розписала нічиї. Спершу підопічні Руді Гарсії не змогли дотиснути єгиптян (1:1). Автогол у свій пасив записав оборонець «фараонів» Хані. У другому турі «червоні дияволи» не зуміли переграти збірну Ірану (0:0). У другому таймі Бельгія грала в меншості через вилучення оборонця Нгоя.

Хід гри

У середині першого тайму бельгійці отримали чудову нагоду вийти вперед, коли арбітр призначив пенальті. Однак після перегляду відеоповтору VAR своє рішення було скасовано.

На 28-й хвилині Леандро Троссард підібрав м'яч у штрафному майданчику та потужним ударом не залишивши шансів голкіперу Нової Зеландії.

Після відпочинку команда Руді Гарсії продовжила домінувати на полі. На 50-й хвилині Троссард оформив дубль, першим опинившись на добиванні та точно пробивши під ліву стійку.

Згодом Кевін Де Брюйне довівв рахунок до розгромного.

Наприкінці зустрічі збірна Нової Зеландії все ж зуміла відповісти голом престижу – на 84-й хвилині відзначився Елайджа Джаст. Проте останнє слово залишилося за бельгійцями: Ромелу Лукаку та Алексіс Салемакерс встановили остаточний рахунок – 5:1.

Чемпіонат світу 2026. Груповий етап. Група G. 3-й тур

Бельгія – Нова Зеландія 5:1 (1:0)

Голи: Троссар (28, 50), Де Брюйне (66), Лукаку (86), Салемакерс (90+5) – Джаст (84)

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, команди квартету I (Франція, Норвегія, Сенегал та Ірак) завершили боротьбу на груповому етапі Чемпіонату світу з футболу.